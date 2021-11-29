Штамм Омикрон: Япония закрывает границы для иностранцев, Франция обнаружила восемь возможных заражений

Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, передает Japan Times .



Въезд запретят в том числе бизнеспутешественникам, иностранным студентам и иностранным стажерам.



Запрет на въезд не касается иностранцев, повторно въезжающих в Японию, а также граждан государства. Однако японцы и иностранные резиденты, возвращающиеся в Японию из стран, где были подтверждены случаи заражений штаммом Омикрон, по прибытии должны будут пойти на самоизоляцию.



В то же время Франция заявила о 8 возможных случаях заражения штаммом Омикрон.



Издание Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Франции сообщает, что заражение новым штаммом подозревается у восьми человек, которые на протяжении последних 14 дней находились в Южной Африке.



Проводятся дополнительные тесты, а зараженные и контактные лица находятся на изоляции.