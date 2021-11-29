Штамм Омикрон: Япония закрывает границы для иностранцев, Франция обнаружила восемь возможных заражений
Со вторника, 30 ноября, Япония полностью запретит въезд иностранцам из-за угрозы распространения коронавирусного штамма Омикрон
Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, передает Japan Times .
Въезд запретят в том числе бизнеспутешественникам, иностранным студентам и иностранным стажерам.
Запрет на въезд не касается иностранцев, повторно въезжающих в Японию, а также граждан государства. Однако японцы и иностранные резиденты, возвращающиеся в Японию из стран, где были подтверждены случаи заражений штаммом Омикрон, по прибытии должны будут пойти на самоизоляцию.
В то же время Франция заявила о 8 возможных случаях заражения штаммом Омикрон.
Издание Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Франции сообщает, что заражение новым штаммом подозревается у восьми человек, которые на протяжении последних 14 дней находились в Южной Африке.
Проводятся дополнительные тесты, а зараженные и контактные лица находятся на изоляции.
- Напомним, ранее в Британии обнаружили первые случаи заражения штаммом "Омикрон".
- Из-за распространения "Омикрона" Израиль закрыл границу для иностранцев , израильская спецслужба ШАБАК отслеживает каждое подозрительное заражение коронавирусом.
- Новый штамм также был обнаружен в Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Канаде .
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