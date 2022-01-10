Штамм "Омикрон": в Одессе зафиксировали первый случай заражения
В Одессе зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщается в трансляции аппаратного совещания в горсовете Одессы.
Как известно, больному провели ПЦР-тест в частной лаборатории.
Так, носителем нового штамма коронавируса оказался гражданин Украины, работающий за границей и вместе с семьей приехавший в Одессу.
Как сообщили в горсовете, члены семьи заболевшего находятся дома.
"Они хорошо чувствуют себя и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники", - сообщают в горсовете.
- Напомним, 1 января Игорь Кузин заявил , что во второй половине января и в феврале в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Он не исключил , что в Украине придется усиливать карантин из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".
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