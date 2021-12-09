Штамм "Омикрон" в четыре раза заразнее "Дельты", - исследование
Ученые японского университета Киото провели предварительные исследования штамма коронавируса "Омикрон" и обнаружили, что он в четыре раза заразнее "Дельты", но реже приводит к госпитализации
Об этом сообщает Bloomberg.
Профессор Хироши Нишиура, благодаря математическому моделированию, проанализировал данные генома южноафриканцев в провинции Гаутенг. Согласно исследованию омикронный вариант, вызывающий COVID-19, в 4,2 раза чаще передается на ранней стадии, чем "Дельта", но проходит в более легкой форме.
В интервью Associated Press директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски отметила, что клинические данные о новом штамме ограничены.
Почти у всех 43 человек в США, которые заражены штаммом "Омикрон", течение болезни легкое, но может переходить в тяжелую форму через определенное время. Валенски добавила, что статистика пока не точная, ведь все зараженные - представители молодежи, которая легче переносит инфицирование.
- Напомним, по состоянию на 8 декабря штамм коронавируса "Омикрон" был обнаружен уже в 57 странах.
- Исследователи из Гонконга показали первый снимок штамма коронавируса "Омикрон".
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