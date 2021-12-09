Штамм "Омикрон" в четыре раза заразнее "Дельты", - исследование

Об этом сообщает Bloomberg.



Профессор Хироши Нишиура, благодаря математическому моделированию, проанализировал данные генома южноафриканцев в провинции Гаутенг. Согласно исследованию омикронный вариант, вызывающий COVID-19, в 4,2 раза чаще передается на ранней стадии, чем "Дельта", но проходит в более легкой форме.



В интервью Associated Press директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски отметила, что клинические данные о новом штамме ограничены.



Почти у всех 43 человек в США, которые заражены штаммом "Омикрон", течение болезни легкое, но может переходить в тяжелую форму через определенное время. Валенски добавила, что статистика пока не точная, ведь все зараженные - представители молодежи, которая легче переносит инфицирование.

Напомним, по состоянию на 8 декабря штамм коронавируса "Омикрон" был обнаружен уже в 57 странах.

Исследователи из Гонконга показали первый снимок штамма коронавируса "Омикрон".