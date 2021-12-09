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Штамм "Омикрон" скорее распространяется, но имеет меньшую летальность, чем "Дельта", - директор института биохимии НАНУ Комиссаренко

9 декабря, 2021 четверг
20:20

Директор института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко считает, что хотя коронавирусный штамм "Омикрон" распространяется быстрее, чем штамм "Дельта", он менее опасен, поскольку имеет меньшую летальность

Такое мнение академик Комиссаренко сообщил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Пока мало известно о штамме "Омикрон". Поскольку этот штамм появился довольно недавно и имеет в себе очень много мутаций. Если, например, у "Дельті" было 17 мутаций, то у "Омикрона" почти 50 мутаций, из них 32-33 мутации - в S-протеине Почему это так важно? Дело в том, что практически все вакцины, которые существуют в мире, сделаны на основе S-протеина, потому что иммунный ответ против S-протеина предотвращает взаимодействие вируса с клетками человека и, с остальным, помогает бороться с этим вирусом, но в связи с тем, что мутации нашли именно в этом шиповидном протеине, первая реакция ученых была, что существующие вакцины не защищают от этого штамма вируса", - пояснил Комиссаренко.

Академик отметил, что положительной новостью стало то, что данный штамм вируса вызывает легкое течение заболевания. По его словам, штамм "Омикрон" более контагиозный, что означает больший риск заражения при контакте с больным человеком. Комиссаренко назвал главным позитивом данного штамма меньшую летальность при заболевании.

"Хотя штамм "Омикрон" является более контагиозным, положительным является то, что при заболевании процент летальных случаев меньше, чем при "Дельте". Пока что окончательные выводы делать рано. Ведь оказалось, что люди, страдающие штаммом "Омикрон", - преимущественно молодого возраста, но течение заболевания у них проходит гораздо легче", - сказал Комиссаренко.

Также академик добавил, что учёные пытаются работать на опережение и создать вакцины, которые будут работать с другими вариантами вируса. Он отметил, что штамм "Омикрон" может вытеснить более опасный вариант вируса "Дельта" и превратиться в пандемический штамм, то есть такой, который вызывает острые респираторные заболевания и не особенно вреден для организма человека.

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