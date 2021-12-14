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Штамм "Омикрон" обнаружили уже в 77 странах, и без карантина из кризиса выйти невозможно, - ВОЗ

14 декабря, 2021 вторник
21:40
Коронавирус ВООЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что страны должны предотвращать распространение штамма коронавируса "Омикрон" посредством ограничительных мер, поскольку одна вакцинация не выведет из кризиса

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Сейчас 77 стран сообщили о случаях заболевания штаммом "Омикрон", и реальность такова, что он, вероятно, уже в большинстве стран, даже если он еще не был обнаружен", - сказал Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что этот штамм распространяется быстрее любых предыдущих, и люди недооценивают опасность "Омикрона".

"Даже если "Омикрон" действительно вызывает менее тяжелые заболевания, большое количество случаев может снова перегрузить неподготовленные системы здравоохранения", - подчеркнул глава ВОЗ.

Также Гебреисус отметил, что страны должны предотвращать распространение штамма всеми существующими сегодня ограничительными мерами. Ведь одна только вакцина не способна вывести ни одну страну из кризиса, потому что имеет наибольшее влияние, когда ее используют для защиты людей из групп риска.

"Я должен быть очень ясным: вакцины сами по себе не выведут ни одну страну из этого кризиса. Страны могут, и должны, предотвратить распространение штамма "Омикрон" с помощью мер, которые работают сегодня. Это не вакцины вместо масок. Это не вакцины вместо дистанцирования". Это не вакцины вместо вентиляции или гигиены рук. Сделайте все. Делайте это последовательно", - подчеркнул Гебреисус.

  • Напомним, 13 декабря, Великобритания первой в мире зарегистрировала смерть от штамма "Омикрон".
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