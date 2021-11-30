Штамм "Омикрон" был в Нидерландах еще до прибытия пассажиров из Южной Африки, - Национальный институт общественного здоровья
В Нидерландах заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" был в стране еще за неделю до прибытия рейса из Южной Африки
Об этом сообщает Национальный институт общественного здоровья Нидерландов (RIVM).
Штамм "Омикрон" был найден в двух тестовых образцах, отобранных 19 и 23 ноября - то есть за несколько дней до того, как Южная Африка и другие страны сообщили о первых случаях заражения новым штаммом.
"Пока не ясно, посещали ли эти люди Южную Африку", - добавили сотрудники института.
Ранее считалось, что первые случаи варианта "Омикрон" в Нидерландах обнаружили по меньшей мере 14 человек, которые 29 ноября прибыли в страну двумя рейсами из Йоханнесбурга и Кейптауна.
- Напомним, ранее ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм , имеющий 32 мутации.
- Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Канаде .
- Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки.
- Во вторник 30 ноября в Швеции обнаружили первый случай заболевания штаммом "Омикрон".
- ВОЗ заявила , что "Омикрон" может привести к серьезным последствиям в некоторых регионах мира.
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