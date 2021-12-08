Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 57 странах

Об этом говорится в отчете ВОЗ .



"По состоянию на 7 декабря 2021 года вариант подтвержден в 57 странах. Однако, учитывая преимущественную циркуляцию варианта Delta во многих странах, особенно в странах Европейского региона и Соединенных Штатов Америки, очень рано делать какие-либо выводы о влиянии Omicron на глобальную эпидемиологию COVID-19 ", – говорится в отчете.



В ЮАР, где зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса, с 29 ноября по 5 декабря обнаружили 62 021 нового инфицированного - на 111% больше, чем неделей ранее.



В отчете также отмечают, что сильный рост еженедельной заболеваемости вариантом коронавируса "Омикрон" обнаружили в соседних с ЮАР государствах: Эсватине (1990%); Зимбабве (1361%), Мозамбик (1207%), Намибия (681%) и Лесото (219%). В ВОЗ добавляют, что в этих странах низкий уровень вакцинации.

Напомним, 6 декабря Румыния зафиксировала два первых заражения "Омикроном" и усилила карантинные ограничения. Также "Омикрон" обнаружили в Хорватии.

По данным ВОЗ, по состоянию на субботу, 4 декабря, штамм "Омикрон" был обнаружен в 38 странах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb