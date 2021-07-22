Штамм коронавируса "Дельта": усилят ли карантин в Киеве из-за новых случаев
В Киеве ведется подготовка к третьей волне COVID-19, однако не будут усиливать карантин из-за штамма коронавируса "Дельта"
Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина .
На вопрос, будут ли вводить дополнительные меры в Киеве из-за "Дельты", он ответил: "Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам будет в конце августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируемо подъем заболеваемости будет регистрироваться на конец августа, сентябрь-октябрь-месяц ".
Рубан добавил, что ведется подготовка к третьей волне COVID-19.
- Напомним, в Александровской больнице Киева выявлено шесть случаев штамма COVID-19 "Дельта" у пациентов от 21 до 73 лет.
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