Штамм коронавируса "Дельта": усилят ли карантин в Киеве из-за новых случаев

Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина .

На вопрос, будут ли вводить дополнительные меры в Киеве из-за "Дельты", он ответил: "Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам будет в конце августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируемо подъем заболеваемости будет регистрироваться на конец августа, сентябрь-октябрь-месяц ".

Рубан добавил, что ведется подготовка к третьей волне COVID-19.

Напомним, в Александровской больнице Киева выявлено шесть случаев штамма COVID-19 "Дельта" у пациентов от 21 до 73 лет.

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