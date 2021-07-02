Штамм коронавируса Дельта нашли уже в 98 странах
Штамм коронавируса Дельта обнаружен уже в 98 странах, заявили в ВОЗ
Об этом на брифинге сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Укринформ .
"Мы находимся в очень опасном периоде пандемии COVID-19, которая усиливается более заразными вариантами вируса, как "Дельта", который становится доминантным штаммом во многих странах", - заявил Гебрейесус.
По его словам, штамм "Дельта" зафиксировано уже в 98 государствах, причем он распространяется в странах как с высоким, так и с низким уровнем вакцинации населения.
В таких условиях, подчеркнул Гебрейесус, лучший способ замедлить пандемию, - вакцинироваться.
"Я призвал лидеров стран мира работать вместе, чтобы гарантировать через год 70% всех жителей каждой страны будут вакцинированы против COVID-19", - сказал глава ВОЗ.
Он также призвал вакцинировать как минимум 10% населения всех стран до сентября, что защитит работников здравоохранения и наиболее уязвимые группы населения, а также позволит преодолеть наиболее острую фазу пандемии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.14Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное