Штамм коронавируса Дельта нашли уже в 98 странах

Об этом на брифинге сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Укринформ .

"Мы находимся в очень опасном периоде пандемии COVID-19, которая усиливается более заразными вариантами вируса, как "Дельта", который становится доминантным штаммом во многих странах", - заявил Гебрейесус.

По его словам, штамм "Дельта" зафиксировано уже в 98 государствах, причем он распространяется в странах как с высоким, так и с низким уровнем вакцинации населения.

В таких условиях, подчеркнул Гебрейесус, лучший способ замедлить пандемию, - вакцинироваться.

"Я призвал лидеров стран мира работать вместе, чтобы гарантировать через год 70% всех жителей каждой страны будут вакцинированы против COVID-19", - сказал глава ВОЗ.

Он также призвал вакцинировать как минимум 10% населения всех стран до сентября, что защитит работников здравоохранения и наиболее уязвимые группы населения, а также позволит преодолеть наиболее острую фазу пандемии.