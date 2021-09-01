Штамм Delta зафиксирован в 170 странах, - ВОЗ

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.



Статистика по другим вариантов коронавируса в мире выглядит так: вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как Alpha, зафиксировали в 193 странах и территориях; вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки - в 141 стране и территории; вариант Gamma (P.1) из Бразилии - в 91.



ВОЗ сообщает, что глобальная количество новых случаев COVID-19 остается подобной предыдущей недели, в частности, за последнюю неделю (23-29 августа) составила 4395748.



На прошлой неделе регионы Африки, Северной и Южной Америки сообщили о снижении количества новых случаев, регионы Европы, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья - о подобной тенденции. Исключением стал регион западной части Тихого океана, где зарегистрировано 7-процентное увеличение по сравнению с предыдущей неделей.



Количество смертей, зарегистрированных во всем мире на этой неделе, остается такой же, как и на прошлой неделе, и достигает 67 388. Регионы Восточного Средиземноморья и западной части Тихого океана сообщили об увеличении количества недельных смертей соответственно на 9% и 16%, тогда как регион Юго-Восточной Азии сообщил о наибольшее снижение (20%). Количество смертей, зарегистрированных в регионах Африки, Европы, Северной и Южной Америки, была подобна показателей прошлой неделе.



Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в США (938 014, увеличение на 8% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (270 796, увеличение на 17%), Иране (254753, подобно предыдущей недели), Великобритании ( 237556, увеличение на 8%) и Бразилии (175807, уменьшение на 16%).

Также в бюллетене отмечается, что ВОЗ внесла обнаружен в январе этого года в Колумбии вариант коронавируса B.1.621 в свой мониторинговый список как "вариант, вызывает интерес" (VOI). ВОЗ маркирует его как Mu.

Штаммы VOI - варианты коронавируса, которые либо имеют "генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразности, тяжесть течения болезни, способность избегать воздействия иммунитета, диагностики и терапии", или могут приводить к значительной передачи инфекции в различных кластерах с увеличением числа случаев заболевания.