Штамм "Дельта": в Украине подтвердили еще два новых случая COVID-19
В европейской лаборатории подтвердили два случая штамма коронавируса "Дельта" из Закарпатья
Об этом в комментарии Укринформу подтвердил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.
"Европейская лаборатория, в которую направили биологические образцы пациентов, проходивших лечение в Закарпатской областной больнице от коронавирусной болезни с подозрением на штамм Delta, подтвердила наличие у больных именно этого штамма. То есть, мы имеем два зарегистрированных случая коронавируса штамма Delta в Закарпатье ", - отметил он.
Пшеничный отметил, что эти люди уже прошли лечение и выписаны домой. Больше больных с подозрением на коронавирус со штаммом Delta в области пока не зафиксировано.
- Напомним, на Закарпатье у двух женщин, которые вернулись из РФ и заболели - подозревали штамм коронавируса "Дельта" .
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