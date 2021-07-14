Штамм "Дельта": в Украине подтвердили еще два новых случая COVID-19

Об этом в комментарии Укринформу подтвердил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.

"Европейская лаборатория, в которую направили биологические образцы пациентов, проходивших лечение в Закарпатской областной больнице от коронавирусной болезни с подозрением на штамм Delta, подтвердила наличие у больных именно этого штамма. То есть, мы имеем два зарегистрированных случая коронавируса штамма Delta в Закарпатье ", - отметил он.

Пшеничный отметил, что эти люди уже прошли лечение и выписаны домой. Больше больных с подозрением на коронавирус со штаммом Delta в области пока не зафиксировано.

Напомним, на Закарпатье у двух женщин, которые вернулись из РФ и заболели - подозревали штамм коронавируса "Дельта" .

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