Штамм "дельта": в Украине готовятся к вспышке заболеваемости коронавирусом

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании, передает ОПУ .

Как отмечается, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма "дельта" необходимо скоординировать работу власти для подготовки к потенциальной вспышке болезни в Украине, а также продолжать активную вакцинацию населения.

Шмыгаль напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма "дельта" в Украине. Поэтому нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для обнаружения этого штамма.

"Правительство планирует активно работать в этом направлении последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", - отметил он.

Напомним, в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac , которая вскоре будет доставлена в регионы.

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