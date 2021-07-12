Штамм "дельта": в Украине готовятся к вспышке заболеваемости коронавирусом
В Украине готовятся к росту заболеваемости COVID-19 из-за штамма "Дельта" и будут наращивать темпы вакцинации от коронавирусной болезни
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании, передает ОПУ .
Как отмечается, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма "дельта" необходимо скоординировать работу власти для подготовки к потенциальной вспышке болезни в Украине, а также продолжать активную вакцинацию населения.
Шмыгаль напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма "дельта" в Украине. Поэтому нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для обнаружения этого штамма.
"Правительство планирует активно работать в этом направлении последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", - отметил он.
- Напомним, в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac , которая вскоре будет доставлена в регионы.
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