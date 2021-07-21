Штамм "Дельта" очень заразен, но все признанные вакцины против COVID-19 остаются эффективными, - академик Комиссаренко
Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что штамм коронавируса "Дельта" является очень заразным, но все известные вакцины эффективны против всех мутаций COVID-19
Об этом Комиссаренко заявил в программе "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"На самом деле, мутации в вирусе COVID-19 происходят постоянно. У каждого человека, который является носителем, вирус мутирует раз в 10-15 дней. Штамм "Дельта" - это вариант, который стал опасным, ведь в нем объединились две вариации: то, что было в калифорнийском и бразильском вариантах. Поэтому штамм "Дельта" стал более контагиозным", - пояснил Комиссаренко.
Ученый добавил, что "Дельта" не приводит к значительному ухудшению течения заболевания, но этот штамм является очень заразным.
"Пока практически все известные вакцины от коронавируса COVID-19: Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, CoronaVac, - они все менее эффективны против новых штаммов, ведь были созданы против первичного "уханьского" вируса. Но все равно они эффективны, поскольку предотвращают инфицирование, тяжесть протекания и способствуют уменьшению летальности. Так что ничего особенного с этим новым вариантом "Дельта" не происходит", - сказал Комиссаренко.
- Напомним, по данным НАН, в Украине завершается фаза снижения заболеваемости коронавирусом.
- Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что в мире может появиться штамм коронавируса, который научится "обходить вакцины" .
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