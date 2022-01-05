Штамм COVID-19 "Омикрон" распространится в Украине новой волной коронавируса в конце января, - ученые КПИ
Ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины спрогнозировали, что новая волна коронавируса со штаммом "Омикрон" в Украине начнется в конце января
Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на исследования ученых.
Так, ученые проанализировали предыдущую волну болезни и выяснили, что больше новых случаев COVID-19, вызванных штаммом "Дельта" в Украине пришелся на 27.10.2021-2.11.2021 и достиг отметки 23333 человек.
Когда уровень полностью вакцинированных людей достиг 20.2% (15.11.2021), волна заболеваемости пошла на убыль. В конце декабря 2021 года в среднем болело 4,5 тыс. человек в сутки. В настоящее время полностью вакцинировано двумя дозами уже 31,2% граждан Украины и это может продолжить нисходящую тенденцию в течение зимних праздников.
По прогнозу ученых, на протяжении второй декады января 2022 может начаться рост следующей волны заболеваемости из-за распространения штамма "Омикрон". Эта волна, вероятно, достигнет своего максимума в середине февраля 2022 на уровне 23-25 тыс. инфицированных человек в сутки.
В пресс-службе КПИ им. Сикорского отметили, что данные официальной заболеваемости и летальности будут в значительной степени зависеть от объема лабораторной диагностики, а продолжительность следующей волны - от уровня вакцинации и объема противоэпидемических мер.
- Напомним, 1 января Игорь Кузин заявил , что во второй половине января и в феврале в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Он не исключил , что в Украине придется усиливать карантин из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".
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