Штамм COVID-19 "Омикрон" распространится в Украине новой волной коронавируса в конце января, - ученые КПИ

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на исследования ученых.



Так, ученые проанализировали предыдущую волну болезни и выяснили, что больше новых случаев COVID-19, вызванных штаммом "Дельта" в Украине пришелся на 27.10.2021-2.11.2021 и достиг отметки 23333 человек.



Когда уровень полностью вакцинированных людей достиг 20.2% (15.11.2021), волна заболеваемости пошла на убыль. В конце декабря 2021 года в среднем болело 4,5 тыс. человек в сутки. В настоящее время полностью вакцинировано двумя дозами уже 31,2% граждан Украины и это может продолжить нисходящую тенденцию в течение зимних праздников.



По прогнозу ученых, на протяжении второй декады января 2022 может начаться рост следующей волны заболеваемости из-за распространения штамма "Омикрон". Эта волна, вероятно, достигнет своего максимума в середине февраля 2022 на уровне 23-25 тыс. инфицированных человек в сутки.



В пресс-службе КПИ им. Сикорского отметили, что данные официальной заболеваемости и летальности будут в значительной степени зависеть от объема лабораторной диагностики, а продолжительность следующей волны - от уровня вакцинации и объема противоэпидемических мер.

Напомним, 1 января Игорь Кузин заявил , что во второй половине января и в феврале в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Он не исключил , что в Украине придется усиливать карантин из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".