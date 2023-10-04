Штабы РФ в оккупированном Токмаке хорошо защищены, и Украина продолжает наносить эффективные удары, - британская разведка
Штабы российских оккупантов во временно оккупированном Токмаке хорошо защищены и находятся в высоком состоянии готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные удары
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что 28 сентября российская ПВО, вероятно, сбила один из своих боевых самолетов Су-35С над временно оккупированным Токмаком Запорожской области, примерно в 20 км от линии фронта.
"Хотя Россия потеряла около 90 самолетов с фиксированным крылом с начала вторжения, это, вероятно, лишь пятая потеря Су-35С, современного российского боевого самолета, широко распространенного на вооружении", - написали в разведке.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 октября 2023 года известно о 315 уничтоженных российских самолетах.
Как отмечает разведка Британии, Токмак является хорошо укрепленным городом, в котором часто размещается российский штаб, командующий одним из самых ожесточенных участков линии фронта.
"Эти штабы обычно будут защищены специальными системами ПВО малой и средней дальности. Почти наверняка они находятся в очень высоком состоянии готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким местам", - добавили в сообщении.
- В ночь на 29 сентября российская противовоздушная оборона в районе временно оккупированного Токмака Запорожской области успешно уничтожила свой самолет Су-35.
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