Штабы РФ в оккупированном Токмаке хорошо защищены, и Украина продолжает наносить эффективные удары, - британская разведка

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что 28 сентября российская ПВО, вероятно, сбила один из своих боевых самолетов Су-35С над временно оккупированным Токмаком Запорожской области, примерно в 20 км от линии фронта.

"Хотя Россия потеряла около 90 самолетов с фиксированным крылом с начала вторжения, это, вероятно, лишь пятая потеря Су-35С, современного российского боевого самолета, широко распространенного на вооружении", - написали в разведке.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 октября 2023 года известно о 315 уничтоженных российских самолетах.

Как отмечает разведка Британии, Токмак является хорошо укрепленным городом, в котором часто размещается российский штаб, командующий одним из самых ожесточенных участков линии фронта.

"Эти штабы обычно будут защищены специальными системами ПВО малой и средней дальности. Почти наверняка они находятся в очень высоком состоянии готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким местам", - добавили в сообщении.