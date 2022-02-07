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Штаб Сил ТрО планирует еженедельно проводить выучки на добровольной основе

7 февраля, 2022 понедельник
18:43
война с Россией тероборона

Начальник штаба Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Собко сообщил, что помимо периодического годового учебного собрания для резервистов планируют запустить еженедельную подготовку на добровольной основе

Об этом Собко сказал во время дискуссии "Терроборона. Где в ней место военных, органов власти и самоуправления и граждан?", сообщает Еспресо.TV.

"Мы хотим, чтобы кроме периодического годового учебного собрания, которое проводится централизованно Министерством обороны и ВСУ в ряде бригад с определенным определенным количеством резервистов, мы также планируем, и это будет реализовано в ближайшее время, думаю, до конца этого месяца, - мы хотим проводить мероприятия подготовки на добровольной основе, еженедельные выучки", - заявил Собко.

Полковник пояснил, что такие учения планируют проводить в каждой локации батальона ТрО, предположительно они будут проходить по субботам. Он отметил, что для их проведения нужна помощь, а именно необходимо найти и подготовить места, определенные участки местности для различных учеб в рамках обучений.

"Понимаем, что тактика наших действий будет нацелена на боевые действия в населенных пунктах, так чтобы максимально сохранить себя, уменьшить то влияние, которое может быть на наши подразделения, использовать это, максимально использовать уязвимость противника. Поэтому нам нужны участки для тренировок для действий в населенных пунктах в урбанизированной местности", – пояснил Собко.

Также он отметил, что сроки формирования Сил терробороны существенно ускорились из-за обострения ситуации безопасности на Востоке Украины в связи с усилением российской агрессии.

  • Напомним, с 1 января 2022 года ввели в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ. Силы ТРО возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.
  • 10 января Галушкин сообщил, что в ближайшее время будут укомплектованы четыре региональных управления и 25 бригад Сил терробороны. Также он заявил, что развертыванием Сил ТрО можно не допустить нового вторжения РФ .
  • Позднее сообщалось, что в феврале начнутся учения Сил терробороны с участием местных властей.
  • 27 января Рада разрешила терробороне применять стрелковое оружие .
  • С 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил ТрО, которая будет отвечать на вопросы украинцев.

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