Штаб Сил ТрО планирует еженедельно проводить выучки на добровольной основе

Об этом Собко сказал во время дискуссии "Терроборона. Где в ней место военных, органов власти и самоуправления и граждан?", сообщает Еспресо.TV.



"Мы хотим, чтобы кроме периодического годового учебного собрания, которое проводится централизованно Министерством обороны и ВСУ в ряде бригад с определенным определенным количеством резервистов, мы также планируем, и это будет реализовано в ближайшее время, думаю, до конца этого месяца, - мы хотим проводить мероприятия подготовки на добровольной основе, еженедельные выучки", - заявил Собко.



Полковник пояснил, что такие учения планируют проводить в каждой локации батальона ТрО, предположительно они будут проходить по субботам. Он отметил, что для их проведения нужна помощь, а именно необходимо найти и подготовить места, определенные участки местности для различных учеб в рамках обучений.

"Понимаем, что тактика наших действий будет нацелена на боевые действия в населенных пунктах, так чтобы максимально сохранить себя, уменьшить то влияние, которое может быть на наши подразделения, использовать это, максимально использовать уязвимость противника. Поэтому нам нужны участки для тренировок для действий в населенных пунктах в урбанизированной местности", – пояснил Собко.

Также он отметил, что сроки формирования Сил терробороны существенно ускорились из-за обострения ситуации безопасности на Востоке Украины в связи с усилением российской агрессии.

Напомним, с 1 января 2022 года ввели в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ. Силы ТРО возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.

10 января Галушкин сообщил, что в ближайшее время будут укомплектованы четыре региональных управления и 25 бригад Сил терробороны. Также он заявил, что развертыванием Сил ТрО можно не допустить нового вторжения РФ .

Позднее сообщалось, что в феврале начнутся учения Сил терробороны с участием местных властей.

27 января Рада разрешила терробороне применять стрелковое оружие .

С 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил ТрО, которая будет отвечать на вопросы украинцев.

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