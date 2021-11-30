Штаб ООС показал последствия обстрела Станицы Луганской

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что по Станице Луганской оккупанты выпустили 47 снарядов калибра 122 мм. В школе поселка, которая находится в 200 метрах от эпицентра взрывов, занятия начались с опозданием.





От обстрела больше всего пострадала территория депо железнодорожной станции "Кинрашовская-Нова". Снаряды повредили четыре здания, перебили рельсы и шпали на путях.





Кроме того, ранение получил один из дежуривших на КПП железнодорожников. Он находится в больнице, его состояние медики оценивают как среднюю тяжесть.





По словам заместителя начальника депо "Кинрашовская-Нова" Олега Степаненко, возобновление станции обойдется в сотни тысяч грн.





Военные ВСУ отметили, что в тот же день, когда обстреляли Станицу Луганска, оккупанты открывали огонь по населенному пункту Старый Айдар. Огонь велся из минометов калибра 120 мм. В поселке упало около 40 мин. Никто из местных жителей не пострадал.





Напомним, оккупационные войска на Донбассе обстреляли Станицу Луганскую, в результате этого поселок и близлежащие населенные пункты частично остались без света.

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