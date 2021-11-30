Штаб ООС показал последствия обстрела Станицы Луганской
В штабе операции Объединенных сил показали последствия оккупационных обстрелов Станицы Луганской 29 ноября
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что по Станице Луганской оккупанты выпустили 47 снарядов калибра 122 мм. В школе поселка, которая находится в 200 метрах от эпицентра взрывов, занятия начались с опозданием.
От обстрела больше всего пострадала территория депо железнодорожной станции "Кинрашовская-Нова". Снаряды повредили четыре здания, перебили рельсы и шпали на путях.
Кроме того, ранение получил один из дежуривших на КПП железнодорожников. Он находится в больнице, его состояние медики оценивают как среднюю тяжесть.
По словам заместителя начальника депо "Кинрашовская-Нова" Олега Степаненко, возобновление станции обойдется в сотни тысяч грн.
Военные ВСУ отметили, что в тот же день, когда обстреляли Станицу Луганска, оккупанты открывали огонь по населенному пункту Старый Айдар. Огонь велся из минометов калибра 120 мм. В поселке упало около 40 мин. Никто из местных жителей не пострадал.
- Напомним, оккупационные войска на Донбассе обстреляли Станицу Луганскую, в результате этого поселок и близлежащие населенные пункты частично остались без света.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.58Продажа 31.04
- Актуальное
- Важное