Штаб ООС отрицает взятие под контроль Старомарьевки

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая информация является попыткой агрессора дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

"Вместо этого, именно на этом участке иррегулярные вооруженные формирования РФ на территории ОРДЛО, нарушая режим всеобъемлющего прекращения огня, открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию. украинских военных остаются неизменными", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сети появилась информация , что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в "серой зоне" Донецкой области.

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