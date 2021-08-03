Штаб ООС: оккупанты с начала суток 5 раз нарушили режим "тишины"
Российско-оккупационные войска с начала суток 5 раз нарушили режим тишины в зоне операции Объединенных сил
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.
Известно, что у Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.
В направлении Светлодарска враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Неподалеку Водяного, что вблизи Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.
У Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется украинскими военными.
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