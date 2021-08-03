Штаб ООС: оккупанты с начала суток 5 раз нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.



Известно, что у Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.



В направлении Светлодарска враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.



Неподалеку Водяного, что вблизи Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.



Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.



Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется украинскими военными.

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