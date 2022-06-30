Штаб-квартиру программы оборонных инноваций НАТО разместят в Эстонии и Британии

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Как заявила Кая Каллас, на саммите НАТО в Мадриде говорилось о необходимости укрепить обороноспособность союзников. Следовательно, приняли решение создать фонд инноваций Альянса, который вместе с акселератором инноваций в области обороны DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) будет поддерживать развитие новых технологий. Штаб-квартиру программы оборонных инноваций НАТО решили разместить в Эстонии и Великобритании.

"Я рада, что совместно с Британией мы будем делить европейскую штаб-квартиру программы DIANA, – сказала Кая Каллас. – В Эстонии начнет работу один из акселераторов и центров тестирования технологий DIANA. Фонд инноваций НАТО вместе с DIANA позволит альянсу сохранить лидерские позиции в сфере инноваций".

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