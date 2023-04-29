Штаб-квартиру "Баварии" обыскали в связи с делом российского олигарха Усманова
Федеральное управление полиции Германии провело обыски на стадионе и в штаб-квартире мюнхенской "Баварии"
Об этом сообщает Bild.
Обыски связаны с делом олигарха Алишера Усманова, подозреваемого в отмывании денег. По информации источника, россиянин хорошо знаком с почетным президентом "Баварии" Ули Хенессом.
В прошлом Усманова не раз видели на трибунах "Альянц Арены". Российский олигарх посещал матчи "Баварии" в Лиге чемпионов по VIP-билетам.
Пока неизвестно, были ли изъяты доказательства во время обысков. Также в следственных органах заверили издание, что не ведут расследование по поводу штрафов по "Баварии".
С 2017 по 2022 год россиянин не уплатил около 555 млн евро налогов. СМИ пишут, что с 2014 года Алишер Усманов жил в основном на острове Тегернзе (Германия). Кроме того, олигарх находился в районе Богенхаузен в Мюнхене.
- Осенью 2022 года в Германии обыскивали дом подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова.
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