Штаб Черноморского флота РФ атакован ракетами Storm Shadow, - Sky News
Во время атаки на штаб Черноморского флота были использованы ракеты Storm Shadow, предоставленные Украине Великобританией.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в Воздушных Силах Украины.
Один российский военный до сих пор считается пропавшим без вести после нападения, в результате которого загорелось здание в Севастополе.
По меньшей мере, одна ракета попала в штаб, российские официальные лица сообщают, что еще пять были сбиты.
Решение поставить ракеты британского и французского производства, также известные как SCALP, стало одним из самых громких решений со стороны западных стран. Британия и Франция согласились поставить ракеты соответственно в мае и июле этого года. Основным условием поставок было то, чтобы они не использовались для ударов на территорию России. Ограничений для ударов в Крым нет, поскольку его считают временно оккупированной частью Украины.
Версию об ударах ракетами, стартующими с самолетов, косвенно подтвердил командир ПС ВСУ Николай Олещук: "Пока кафиры приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, в который раз поблагодарю летчиков Воздушных Сил".
- 22 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Вооруженные силы Украины подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.
- Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил , что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них - российские генералы. Также в этом комментарии он отказался называть какой ракетой был поражен вражеский объект.
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