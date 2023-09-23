Штаб Черноморского флота РФ атакован ракетами Storm Shadow, - Sky News

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в Воздушных Силах Украины.

Один российский военный до сих пор считается пропавшим без вести после нападения, в результате которого загорелось здание в Севастополе.

По меньшей мере, одна ракета попала в штаб, российские официальные лица сообщают, что еще пять были сбиты.

Решение поставить ракеты британского и французского производства, также известные как SCALP, стало одним из самых громких решений со стороны западных стран. Британия и Франция согласились поставить ракеты соответственно в мае и июле этого года. Основным условием поставок было то, чтобы они не использовались для ударов на территорию России. Ограничений для ударов в Крым нет, поскольку его считают временно оккупированной частью Украины.

Версию об ударах ракетами, стартующими с самолетов, косвенно подтвердил командир ПС ВСУ Николай Олещук: "Пока кафиры приходят в себя в Мелитополе, а в Севастополе до сих пор раздаются сигналы воздушной тревоги, в который раз поблагодарю летчиков Воздушных Сил".