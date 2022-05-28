Шри-Ланка решила покупать нефть у России
Шри-Ланка в субботу получит российскую сырую нефть, которую будет использовать для производства топлива
Об этом в интервью Bloomberg рассказал глава нефтяной компании Ceylon Petroleum Corp Сумит Виджинсин.
Отмечается, что на такой шаг Шри-Ланка пошла, столкнувшись со значительным дефицитом топлива после объявления дефолта.
По словам Виджессинхе, легкая сибирская нефть будет перерабатываться на нефтеперерабатывающем заводе компании в Сапугасканде. Такой российский сорт сырой нефти является одним из нескольких, которые могут перерабатывать этот НПЗ – вместе с Murban и легкой иранской нефтью. Пока неизвестно, как Шри-Ланка будет платить за поставки.
"Сапугаскандский НПЗ впервые с 20 марта начнет работу по разгрузке грузов сырой нефти завтра. Нефтеперерабатывающий завод начнет производить первое горючее за шесть дней", - министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виесекера.
Шри-Ланка стала одной из последних азиатских стран, пошедшей на предложение дешевой российской нефти после вторжения России в Украину.
- Напомним, Россия рекордно увеличила экспорт нефти в Китай и Индию. Азия стала самым крупным покупателем российского сырья.
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