Шри-Ланка решила покупать нефть у России

Об этом в интервью Bloomberg рассказал глава нефтяной компании Ceylon Petroleum Corp Сумит Виджинсин.

Отмечается, что на такой шаг Шри-Ланка пошла, столкнувшись со значительным дефицитом топлива после объявления дефолта.

По словам Виджессинхе, легкая сибирская нефть будет перерабатываться на нефтеперерабатывающем заводе компании в Сапугасканде. Такой российский сорт сырой нефти является одним из нескольких, которые могут перерабатывать этот НПЗ – вместе с Murban и легкой иранской нефтью. Пока неизвестно, как Шри-Ланка будет платить за поставки.

"Сапугаскандский НПЗ впервые с 20 марта начнет работу по разгрузке грузов сырой нефти завтра. Нефтеперерабатывающий завод начнет производить первое горючее за шесть дней", - министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виесекера.

Шри-Ланка стала одной из последних азиатских стран, пошедшей на предложение дешевой российской нефти после вторжения России в Украину.

Напомним, Россия рекордно увеличила экспорт нефти в Китай и Индию. Азия стала самым крупным покупателем российского сырья.

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