Шри-Ланка планирует чаем выплатить Ирану $250 млн долга за нефть

Об этом сообщает Reuters .

"Мы надеемся ежемесячно посылать чая на сумму $5 млн, чтобы погасить перед Ираном долг за нефть, накопившийся за последние четыре года", - сказал Патирана.

В 2022 году Шри-Ланка должна уплатить $4,5 млрд долга. Первая выплата в $500 млн будет по евробондам уже в январе.

Издание передает, что в конце ноября 2021 года международные резервы страны сократились до $1,6 млрд.

Шри-Ланка производит около 340 млн кг чая ежегодно. В 2020 году страна экспортировала 265,5 млн кг чая, что принесло ей $1,24 млрд.