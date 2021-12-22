Шри-Ланка планирует чаем выплатить Ирану $250 млн долга за нефть
Министр плантаций Шри-Ланки Рамеш Патирана заявил, что страна планирует погасить $250 млн долга Ирану за импорт нефти путем поставок чая
Об этом сообщает Reuters .
"Мы надеемся ежемесячно посылать чая на сумму $5 млн, чтобы погасить перед Ираном долг за нефть, накопившийся за последние четыре года", - сказал Патирана.
В 2022 году Шри-Ланка должна уплатить $4,5 млрд долга. Первая выплата в $500 млн будет по евробондам уже в январе.
Издание передает, что в конце ноября 2021 года международные резервы страны сократились до $1,6 млрд.
Шри-Ланка производит около 340 млн кг чая ежегодно. В 2020 году страна экспортировала 265,5 млн кг чая, что принесло ей $1,24 млрд.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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