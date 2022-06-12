Шри-Ланка будет покупать зерно у РФ, чтобы справиться с собственным кризисом

Об этом заявил премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремасингхе в интервью Associated Press News.

Во время интервью Викремасингхэ заявил, что готов принять большую финансовую помощь от Китая, несмотря на возрастающую задолженность его страны.

И хотя он признал, что сейчас Шри-Ланка находится в затруднительном положении по своей вине, война в Украине делает ее еще хуже.

Премьер-министр Шри-Ланки отметил, что острая нехватка продовольствия может длиться до 2024 года. По его словам, пшеницу Шри-Ланке предложила Россия.

28 мая стало известно, что Шри-Ланка решила покупать нефть у России. Отмечается, что на такой шаг Шри-Ланка пошла, столкнувшись со значительным дефицитом топлива после объявления дефолта.

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