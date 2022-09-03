Об этом сообщают российские СМИ.

"Если анализировать действительно актуальные проблемы, становится понятно, что у них есть решение. В первую очередь это Крым. Идея о том, что президент Зеленский может отвоевать его военным путем, не имеет смысла", - сказал Шредер.

По его словам, вопрос Крыма может быть решен впоследствии.

"Возможно, не через 99 лет, как это было с Гонконгом, а руками уже следующего поколения", - предположил Шредер.

Он также повторил российский нарратив о том, что полуостров Украине подарил тогдашний лидер СССР Никита Хрущев.

"Он сделал это, думая, что Советский Союз просуществует столько же, сколько и католическая церковь", – отметил Шредер.

78-летний Герхард Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год. С 2007 по май 2022 года возглавлял совет директоров Роснефти.

3 августа Герхард Шредер заявил, что во время визита в Москву встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и говорил с ним о прекращении огня в Украине.

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