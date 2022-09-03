Шредер заявил, что идея Зеленского вернуть Крым военным путем лишена смысла
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что идея президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем не имеет смысла
Об этом сообщают российские СМИ.
"Если анализировать действительно актуальные проблемы, становится понятно, что у них есть решение. В первую очередь это Крым. Идея о том, что президент Зеленский может отвоевать его военным путем, не имеет смысла", - сказал Шредер.
По его словам, вопрос Крыма может быть решен впоследствии.
"Возможно, не через 99 лет, как это было с Гонконгом, а руками уже следующего поколения", - предположил Шредер.
Он также повторил российский нарратив о том, что полуостров Украине подарил тогдашний лидер СССР Никита Хрущев.
"Он сделал это, думая, что Советский Союз просуществует столько же, сколько и католическая церковь", – отметил Шредер.
78-летний Герхард Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год. С 2007 по май 2022 года возглавлял совет директоров Роснефти.
- 3 августа Герхард Шредер заявил, что во время визита в Москву встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и говорил с ним о прекращении огня в Украине.
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