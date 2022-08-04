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Главная война с Россией Шредер со своими предложениями может следовать за российским военным кораблем, - дипломат Хара
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Шредер со своими предложениями может следовать за российским военным кораблем, - дипломат Хара

4 августа, 2022 четверг
08:20
война с Россией

Дипломат, эксперт по внешней и политике безопасности "Центра оборонных стратегий" Александр Хара считает, что Украине не нужны переговоры с РФ, которые предлагает экс-канцлер Германии Герхард Шредер после встречи с Путиным

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Путин всегда хотел переговоров и дипломатического разрешения конфликта с Украиной на условиях, на которые Украина не может согласиться: отсутствие украинского государства, уничтожение украинской идентичности, культуры, языка. Они дошли до того, что Ленин создал Украину. Шредер говорит о прекращении огня. Украине эти переговоры не нужны", - заметил Хара.

Дипломат также добавил, что восемь лет на Востоке Украины мы видели, как Россия соблюдает режим прекращения огня.

"Мы увидели успехи ВСУ на Юге. Мы увидели, что россияне потеряли способность наступать на Востоке Украины. Мне кажется, что сейчас не время прекращать огонь. Дать возможность России закрепиться на Юге, провести псевдореферендумы, аннексировать украинские территории и потом угрожать ядерным оружием. Шредер – это хорошо, но может идти за российским военным кораблем», – подчеркнул Хара.

  • 26 июля стало известно, что Герхард Шредер во время отпуска прибыл в Москву .
  • Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что во время визита в Москву встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и говорил с ним о прекращении огня в Украине.

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