Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Путин всегда хотел переговоров и дипломатического разрешения конфликта с Украиной на условиях, на которые Украина не может согласиться: отсутствие украинского государства, уничтожение украинской идентичности, культуры, языка. Они дошли до того, что Ленин создал Украину. Шредер говорит о прекращении огня. Украине эти переговоры не нужны", - заметил Хара.

Дипломат также добавил, что восемь лет на Востоке Украины мы видели, как Россия соблюдает режим прекращения огня.

"Мы увидели успехи ВСУ на Юге. Мы увидели, что россияне потеряли способность наступать на Востоке Украины. Мне кажется, что сейчас не время прекращать огонь. Дать возможность России закрепиться на Юге, провести псевдореферендумы, аннексировать украинские территории и потом угрожать ядерным оружием. Шредер – это хорошо, но может идти за российским военным кораблем», – подчеркнул Хара.

26 июля стало известно, что Герхард Шредер во время отпуска прибыл в Москву .

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что во время визита в Москву встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и говорил с ним о прекращении огня в Украине.

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