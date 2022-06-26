Шпионы ЦРУ передают тайные данные украинским властям, - The New York Times
В Киеве спецагенты ЦРУ передают украинскому руководству "важную информацию" западных шпионов
Об этом сообщает New York Times .
По информации источника, по всей Украине работает подпольная сеть спецназовцев из разных стран НАТО. В частности, в Киеве есть ряд агентов ЦРУ, передающих тайные данные американской разведки.
Агенты ЦРУ работают напрямую с украинским военно-политическим руководством. Власти США знают об этом, также известно российским спецслужбам.
По словам американских чиновников, эта сеть спецагентов занимается координацией маршрутов перевозки вооруженной помощи США от границ Украины к передовым подразделениям, а также тренировкой и инструктажем для украинских военнослужащих.
- 5 мая сообщалось, что Соединенные Штаты предоставили Украине разведывательные данные, которые помогли ликвидировать многих российских генералов .
- 6 мая газета New York Times написала, что потопить крейсер "Москва" украинским военным помогли американские разведданные .
- Президент США Джо Байден назвал контрпродуктивными обнародованную в СМИ информацию о разведывательных данных, которые Вашингтон предоставляет Украине.
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