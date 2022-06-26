Шпионы ЦРУ передают тайные данные украинским властям, - The New York Times

Об этом сообщает New York Times .

По информации источника, по всей Украине работает подпольная сеть спецназовцев из разных стран НАТО. В частности, в Киеве есть ряд агентов ЦРУ, передающих тайные данные американской разведки.

Агенты ЦРУ работают напрямую с украинским военно-политическим руководством. Власти США знают об этом, также известно российским спецслужбам.

По словам американских чиновников, эта сеть спецагентов занимается координацией маршрутов перевозки вооруженной помощи США от границ Украины к передовым подразделениям, а также тренировкой и инструктажем для украинских военнослужащих.

5 мая сообщалось, что Соединенные Штаты предоставили Украине разведывательные данные, которые помогли ликвидировать многих российских генералов .

6 мая газета New York Times написала, что потопить крейсер "Москва" украинским военным помогли американские разведданные .

Президент США Джо Байден назвал контрпродуктивными обнародованную в СМИ информацию о разведывательных данных, которые Вашингтон предоставляет Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb