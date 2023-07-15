Шпионы, предатели и Камю с Бандерой – 5 книг, в которых творится история

Бен Макинтайр "Шпион и предатель. Выдающаяся шпионская история времен Холодной войны"

Бен Макинтайр. Шпион и предатель. Выдающаяся шпионская история времен Холодной войны. – К.: Книголав, 2023

"История как бы с сегодняшнего дня, когда Кремль лжет, манипулирует, убивает, подвергает пыткам и топит в крови попытки демократического развития стран-соседей. Однако она дает надежду, что, как и тридцать лет назад, зло проиграет", - комментирует Андрей Когут, директор Государственного архива СБУ документальный триллер Бена Макинтайра "Шпион и предатель. Выдающаяся шпионская история времен Холодной войны" (К.: Книголов). Речь в этой книге - об ожесточенном противостоянии советских и западных разведывательных служб во времена Холодной войны, а также увлекательная история шпиона, предавшего родину и ставшего легендой для демократического мира. В центре сюжета реальное лицо – Олег Гордиевский – офицер КГБ, двойной агент и самый ценный шпион МИ6. Рискуя собственной жизнью, он передавал британским кураторам ценную информацию, которая изменила Холодную войну, помогла рассекретить советские агентурные сети и избежать ядерной эскалации. Гордиевский приложился к развалу СССР, был предан другим шпионом и скрылся из Советского Союза в багажнике автомобиля. Убежал, добавим, каким-то чудом, ведь сбежать было почти невозможно. "Меньше минуты понадобилось для офицеров КГБ, чтобы отпереть замок входной двери квартиры на восьмом этаже в московской многоэтажке на Ленинском проспекте, 220, - узнаем мы подробности работы агентов КГБ. - Пока двое мужчин в перчатках и спецодежде проводили методический обыск и незаметно установили прослушивающие устройства по обоям и плинтусам, в телефонный аппарат вставили микрофон, а в люстры в гостиной, спальне и кухне - видеокамеры.За час работа была завершена. Напоследок мужчины надели маски и сбрызнули радиоактивным веществом одежду и обувь в гардеробе, его концентрация была достаточно слабой, чтобы отравиться, но достаточной, чтобы счетчик Гейгера в КГБ мог отследить передвижение владельца. Затем они вышли и аккуратно закрыли входную дверь». В общем, эта история, сюжет которой разворачивается на фоне важных исторических событий - возведение Берлинской стены и Пражской весны, демонстрирует, как думал, как функционировал и чего боялся Кремль в прошлом веке, а также проводит параллели с настоящим. "Во время эскалации напряженности между Россией и Западом, особенно в сфере шпионажа, мир вступает в новый период неуверенности и взаимного недоверия, который некоторые называют новой Холодной войной, - свидетельствует автор книги. - Поэтому Россия и Запад по-разному воспринимают Гордиевского и никогда не придут к согласию: для Запада он - бесценный шпион, для России - предатель". Кстати, основным источником информации, легшей в основу этой книги, были интервью с Олегом Гордиевским, его семьей, друзьями и книга его воспоминаний "Следующая станция Страта", опубликованная в 1995 году и с бывшими офицерами МИ6, КГБ и ЦРУ, большинство из которых не называют или под псевдонимами.

Джованни Кателли "Камю должен умереть"



Джованни Кателли. Камю должно умереть. – Л.: Издательство Старого Льва, 2023

"Красный" следует – то есть свидетельство об участии российских спецслужб – не так давно нашелся даже в романе о смерти известного французского литературоведа Ролана Барта, поэтому не удивительно, что речь в книге Джованни Кателли "Камю должен умереть" (Л.: Издательство Старого Льва) почти о том же. С одной стороны, неудивительно, что смерти французского писателя Альбера Камю и украинских национальных проводников Льва Ребета и Степана Бандеры могут быть связаны, ведь тот же Камю — лауреат Нобелевской премии по литературе — очень раздражал советскую власть во времена Холодной войны. Впрочем, что же на самом деле кроется за многочисленными странными смертями по всей Европе, которые останутся в истории просто несчастными случаями? Стоит напомнить, что в 1960 году в странной автокатастрофе погибли Альбер Камю и его друг и издатель Мишель Галлимар. Спустя же несколько десятилетий в руки итальянского писателя Джованни Кателли попадают факты, которые ставят под сомнение общепринятую версию. Основываясь на тщательном документальном исследовании, Джованни Кателли строит убедительные и сенсационные гипотезы о том, что 46-летний философ и писатель Альбер Камю стал жертвой умышленного, спланированного убийства КГБ. "Поверить, что его смерть - это лишь следствие обычной автомобильной аварии, всегда было непросто, - начинается эта история. - Судьба устроить сугубо случайный сговор против человека вряд ли может, а вот другим людям такое вполне по силам. Сегодня на поверхность мутной реки. времени вынырнул след, надежный след, указывающий на имя, приказ, убийственную волю: возможно, кто-то действительно решил устроить конец Альберу Камю. Натолкнувшись на этот точный след, наша обязанность – расследовать тогдашние события, чтобы то, что произошло, не кануло в забвение, а вышло на явь, оказалось под всепроницаемым светом благодаря историческому расследованию, чтобы вся правда о тех событиях стала известна потомкам и чтобы они ее четко и окончательно поняли".

Рей Гамаш "Гарет Джонс: свидетель Голодомора"



Рэй Гамаш. Гаррет Джонс: свидетель Голодомора. – К.: Наш Формат, 2023

В книге Рея Гамаша "Гарет Джонс: свидетель Голодомора" (К.: Наш Формат) рассказывается о жизни британского журналиста валлийского происхождения и его выдающейся роли в донесении Мира правды о сути и последствиях сталинской политики создания голода. На основе тщательного текстологического анализа дневниковых записей, писем, репортажей Джонса автор выясняет особенности профессиональной мастерской молодого журналиста, которому удалось ярко воспроизвести реалии советской повседневности – поразительные контрасты в уровне жизни правящей верхушки и рядовых людей, страдания миллионов почувствовавших на себе украинских земледельцев. "вкус голода, тирана торжество". В то время уже были неудачные попытки иностранных журналистов в Советском Союзе раскрыть правду о "золоте Сталина", когда ходили слухи о "голоде на Юге России". Но причастных к этому арестовали, а всех остальных запугали угрозами и запретили выезды из Москвы. Только герою этой книги через его протекцию Ллойда Джорджа дают разрешение на поездку в Харьков. После того, что Г. Джонс увидел в украинских селах, он не мог молчать, и уже 9 марта 1933 г. в Берлине журналист дает пресс-конференцию, где заявляет о преступной политике Сталина против украинских крестьян, о массовом голоде и миллионах смертей от него. К сожалению, тогда ему никто не поверил. А через день, по заказу советской власти, вышла обширная статья Уолтера Дюранти, британского журналиста, корреспондента The New York Times в Москве, лауреата Пулитцеровской премии, где он обвинил Г. Джонса во лжи и преувеличении. К нему присоединились и другие журналисты. Несмотря на клеветническую кампанию, психологическое давление и изоляцию, Гаррет Джонс не потерял уверенности в своей исключительной миссии, хотя и потерял после этого работу, друзей, приверженность своему бывшему шефу Ллойду Джорджу. Но советские власти не прощали ничего и никогда. Два года спустя после публикации о Голодоморе в Украине Г. Джонса обманом заманили в Маньчжурию, где похитили и убили бандиты, работавшие на НКВД. Как отмечает автор книги, он оставил после себя самый важный и убедительный независимый рассказ очевидца о Голодоморе. В нынешних условиях признание этого геноцида – необходимый шаг в осмыслении проблемы зла, который в конечном итоге обнаружит изменения в понимании нашими современниками самих себя и своего места в мире.

"Униженные" Эрнста фон Заломона



Эрнст фон Заломон. Униженные. – М.: Пламень, 2023

Иногда новое – это хорошо забытое старое, и "Униженные" Эрнста фон Заломона (К.: Пламень) лучше всего это подтверждает. Ведь то, что описывает автор в своей истории, позволяет провести параллели с украинскими реалиями. Причем именно сегодняшними, военными, когда вокруг неожиданно возрождаются прежние формы (и нормы) жизни – как в обществе, так и военном деле. В частности, последнего следует напомнить, что слово "фрайкоры", о которых речь в этой книге, переводится как "добробить", благодаря которым, опять-таки, украинская власть – как и любая, кстати – в свое время имела возможность удержаться там , где российская пропаганда упустила свои корни. Подтвердив, что за все времена власти не в последнюю очередь держатся на штыках. Вспомним, что именно так было во время украинской революции 1917-20 годов, и именно такую роль исполняли проигравшие фрайкоровцы и прошли смерть, тюрьму и пренебрежение — потому что их цель была важнее всех этих рисков. "Мы не могли уважать родину, потому что любили нацию", - был их лозунг. Поэтому благодаря этой книге мы вспомним о поражении в Первой мировой, унизительном Версальском мире, сепаратистских движениях, бунтах коммунистов, инфляции... Именно на этом фоне формировались фрайкоры, добровольческие корпуса, защищавшие шаткие границы Ваймарской республики. Однако, бои в Балтике, борьба с поляками на востоке и французскими оккупационными войсками на западе - все эти события, которые автор метко называет "послевойна", до сих пор малоизвестны для общества, хотя именно они заложили почву для Второй мировой, поэтому стоит (и полезно ) знать об этом. Также следует добавить, что "Униженные" являются своеобразным продолжением самого известного произведения Юнгера "В стальных грозах", ведь речь идет о времени сразу после завершения Первой мировой войны.

"Война везде одинакова" Славенки Дракулич



Словенко Дракулич. Война повсюду одинакова. – Л.: Лодка, 2023

"Эта книга о войне и о войнах, - замечает автор сборника. - Но о каких именно войнах и почему именно теперь? Кратчайший ответ: потому что они повторяются. Потому что о последней мы практически забыли, а чуть более чем через три десятилетия Европу ошеломила еще одна, когда 24 февраля Россия вторглась в Украину". В целом "Война повсюду одинакова" Славенки Дракулич (Л.: Лодка) особая, потому что в нее вошли эссе о войне, которые автор написала с 1991 года и до наших дней - времени полномасштабной русско-украинской войны. Эти тексты вызывают немало эмоций и заставляют задуматься, почему, достигнув такого огромного технологического и научного развития, мы не можем искоренить из своей жизни войну и убийство. "Понятно, что эта война оживила воспоминания о войнах в бывшей Югославии и подтолкнула к сравнению, - вспоминает автор сегодняшнюю ситуацию в Украине. - Однако люди хотят как можно скорее забыть войну, ведь это одно из самых страшных несчастий, которое может случиться с ними. Я это знаю от своего отца, который боролся с фашизмом во Второй мировой войне и долгое время об этом не рассказывал, знаю и от матери, которая была молодой девушкой, когда итальянцы оккупировали ее городок. годах тоже пережило войны в Югославии. Я не пережила и не видела худшего, но война – это беда, которую провоцирует человек и меняет всех". Таким образом, эти эссе описывают серию военных ситуаций, увиденных с "лягушачьей" перспективы, то есть с точки зрения обычного человека. Поэтому героями книги становятся беженцы, пытающиеся освоиться в чужой стране, где им не рады; матери, надломленные ожиданием сыновей, которые, возможно, и не вернутся; изнасилованные женщины, отказывающиеся молчать; обстоятельства, превращающие обычных людей в жестоких преступников; медиа и их роль в осмыслении военных событий. "Осознание того, что преступники - это обычные люди, то есть каждый имеет в себе потенциал стать им и это в основном зависит от обстоятельств или, если это будет лучше звучать, от случая, - невыносимо и с ним трудно смириться, - напоминает автор. - Мы защищаемся от этого мнения как только можем и умеем, прежде всего дегуманизируя преступников.Не стоит забывать, что эмпатия не дается нам от рождения, ее учатся и развивают.Доказано, например, что издевающиеся над животными дети впоследствии часто становятся агрессорами.Отсутствие эмпатии характерно для всех преступников".