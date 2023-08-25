Свежий жемчуг российской пропаганды: оказывается, моя давняя добрая знакомая Ирина Сампан – эскортница (на самом деле высокопрофессиональная журналистка) и любовница Залужного (в реальности они не знакомы), еще и куратор убийства Дарьи Дугиной.

А знаете, откуда они это и подобное берут? Думаете, их пропагандисты сначала окуриваются чем-то, а потом садятся придумывать — у кого получится самый бредовый бред, тот и победил?

А вот нифига.

Извините за цитату из вражеской бардесы, вынесенную в заголовок, потому что сказано чертовски точно.

Чушь в российских СМИ берется из докладных их спецслужб. Которые быстренько попилили большую часть денег (немаленьких, кстати), выделенных им на сбор информации, агентурную работу и т.п., а затем делают вид, что работают.

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Их наемники фоткают гостиницу, в которую входит случайный военный, и затем представляют ее как "центр принятия решений".

Их кураторы нанимают за копейки умственно ограниченных авантюристов, которые думают, что за пересланное телеграмом фото с военной техникой или местом прилета им ничего не будет. Эти кураторы не заботятся о безопасности своих однодневных агентов – просто находят новых. Чем больше таких агентов – тем больше можно списать денег.

Кто-то может "навскидку" вспомнить за эти полтора года хотя бы две-три заметных удачно проведенных диверсий на подконтрольной Украине территории? Я, честно, говоря, ни одной не припомню. Партизанское движение? Атентаты известных лиц? Ничего. А наши это делают и регулярно.

Они 20 лет активно нас "изучали", а когда наконец столкнулись с непридуманным ими противником, а теми, кто реально противодействует — весь мир увидел, во что превратилась "несколькодневная прогулка в Киев". В нормальном государстве после этого полетели бы головы. Но у Путина других голов нет...

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Об авторе. Елена Белозерская, офицер ВСУ, волонтер, блоггер

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