Шпионскую программу израильтян для борьбы с террористами использовали для слежки за журналистами и политиками
Программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, которое использовалось спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, также применялось для слежения за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру
Об этом рассказывает ВВС со ссылкой на расследование Amnesty International.
Некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленного в 2016 году список из более чем 50 тыс. Телефонных номеров, которые были выбраны клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. Соответствующие данные были предоставлены СМИ, начали совместное расследование и проанализировали список.
В перечне номеров не указали имена владельцев телефонов, но журналистам удалось определить более тысячи человек в списке более чем из 50 стран. В их числе оказались члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов (следили за журналистами CNN, New York Times и Al Jazeera) и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных, некоторых глав государств и премьер-министров.
В NSO Group отмечают, что компания обслуживает интересы 60 разведывательных, военных и правоохранительных ведомств в 40 странах, но не раскрывает конкретные данные.
Утверждение об использовании программного обеспечения NSO Group, известного как Pegasus, появились в воскресенье в Washington Post, the Guardian, Le Monde и 14 других ведущих мировых СМИ.
Pegasus заражает iPhone и устройства Android, чтобы операторы могли получать сообщения, фотографии и электронные письма, записывать звонки и тайно активировать микрофоны и камеры.
Согласно сообщениям, большинство случаев слежка была в 10 странах: Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Мексике, Марокко, Руанде, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Отмечается, что представители этих стран или отрицали само использование Pegasus, или факт злоупотребления своими полномочиями надзора.
В декабре 2020 года сообщалось, что власти Мексики закупала шпионское программное обеспечение под видом борьбы с преступностью, однако следили с его помощью за журналистами и активистами, а также предоставляли услуги слежения картелей или перепродавали им ПО. Десятки журналистов и активистов были убиты после расследований о коррупции и связях власти с преступными группировками.
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