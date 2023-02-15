Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

В материале говорится, что американские специалисты следили за летательным аппаратом почти неделю – с момента, как его запустили с острова Хайнань у южного побережья Китая. Такие воздушные шары запускают по программе, которой частично управляют китайские воздушные силы. Аппарат двигается частично естественным способом, на воздушных потоках, но при этом имеет пропеллеры и "руль", позволяющие дистанционно корректировать его курс.

Аппарат сначала летел курсом, с которым должен был оказаться над островом Гуам, заморской территорией США в Тихом океане, где якобы уже не раз замечали подобные аппараты КНР, очевидно, в попытке узнать больше о размещенных там американских объектах. Однако на этом пути к Гуаму шар неожиданно развернуло и понесло на север, поэтому аналитики теперь допускают, что Китай действительно не собирался, чтобы аппарат оказался над материковой территорией США. Воздушный шар оказался на севере Тихого океана, путешествовал по Алеутским островам, а затем над Канадой, где сильные северные ветры, похоже, снова понесли аппарат на юг, в результате чего шар оказался над континентальной частью США.

Специалисты не уверены, смена курса произошла умышленно или случайно, но убеждены, что воздушный шар нес оборудование для сбора данных. Некоторые также считают, что даже если аппарат оказался над континентальной территорией США непреднамеренно, то этим решили воспользоваться и его появление над ядерными объектами в Монтане вряд ли могло быть случайным.