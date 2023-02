Несколько часов тому назад Netflix обнародовал первый трейлер нового фильма.

Арнольд Шварценеггер сыграет сотрудника ЦРУ, который много лет лгал о своей работе собственной дочери (Моника Бабаро). Но сюрприз-сюрприз дочь тоже не была откровенной с папой. Поэтому они оба не знают, что работают на одну и ту же контору.

Создателем FUBAR стал Ник Сантора, участвовавший в создании культовых сериалов как The Sopranos (1997-2007), Prison Break (2005-2009), Lie to Me (2009-2011) и Reacher.

Шпионская история под названием FUBAR выйдет на Netflix уже 25 мая 2023 г.