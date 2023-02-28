Шпионский сериал Fubar от Netflix: Шварценеггер впервые попробует себя в новом амплуа
75-летний актер и политик впервые снялся в главной роли в телесериале, где он сыграет спецагента ЦРУ
Несколько часов тому назад Netflix обнародовал первый трейлер нового фильма.
Арнольд Шварценеггер сыграет сотрудника ЦРУ, который много лет лгал о своей работе собственной дочери (Моника Бабаро). Но сюрприз-сюрприз дочь тоже не была откровенной с папой. Поэтому они оба не знают, что работают на одну и ту же контору.
Создателем FUBAR стал Ник Сантора, участвовавший в создании культовых сериалов как The Sopranos (1997-2007), Prison Break (2005-2009), Lie to Me (2009-2011) и Reacher.
Шпионская история под названием FUBAR выйдет на Netflix уже 25 мая 2023 г.
- Напомним, Шварценеггер с начала вторжения России поддерживает Украину, обвинив Запад в финансировании агрессии из-за закупки энергоносителей у РФ.
- Также Шварценеггер попал в клип группы Kalush Orchestra, которую они снимали в США.
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