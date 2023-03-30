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Шпионская система РФ в Финляндии существенно ослабла, - разведка

30 мартa, 2023 четверг
17:35
Мир

Высылка из Финляндии российских дипломатов и ограничение в выдаче виз гражданам РФ ослабили разведывательные операции Москвы за последний год

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на службу безопасности и разведки Финляндии (SUPO).

Сокращение количества сотрудников разведки и ограничения на пересечение российско-финской границы значительно усложнили условия работы российских шпионов в Финляндии, сообщили в ведомстве. Российская разведка была "сжата" в стране из-за способности SUPO обнаруживать шпионские операции в 2022 году.

"Российская разведывательная деятельность сократилась примерно до половины своего прежнего объема в прошлом году", - сказал директор SUPO Антти Пелттари.

Операции под дипломатическим прикрытием традиционно являлись основным методом российской разведки за рубежом, и Москва пытается использовать среди других инструментов кибершпионаж, чтобы компенсировать дефицит агентурной разведки.

"Хотя Россия все еще пытается размещать офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, ей придется найти способы компенсировать дефицит кадровой разведки, например все чаще применяя другие формы тайных операций за рубежом", - отметил Пелттари.

  • 26 марта в Словении задержали двух шпионов, под видом семейной пары из Аргентиты собирали разведданные в пользу России.
  • 28 марта стало известно, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало троих человек, которые шпионили в пользу России. Их задачей было собирать информацию о маршрутах и транспортных перевозках в Украину.
Криминал
Россия
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