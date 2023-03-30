Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на службу безопасности и разведки Финляндии (SUPO).

Сокращение количества сотрудников разведки и ограничения на пересечение российско-финской границы значительно усложнили условия работы российских шпионов в Финляндии, сообщили в ведомстве. Российская разведка была "сжата" в стране из-за способности SUPO обнаруживать шпионские операции в 2022 году.

"Российская разведывательная деятельность сократилась примерно до половины своего прежнего объема в прошлом году", - сказал директор SUPO Антти Пелттари.

Операции под дипломатическим прикрытием традиционно являлись основным методом российской разведки за рубежом, и Москва пытается использовать среди других инструментов кибершпионаж, чтобы компенсировать дефицит агентурной разведки.

"Хотя Россия все еще пытается размещать офицеров разведки под дипломатическим прикрытием, ей придется найти способы компенсировать дефицит кадровой разведки, например все чаще применяя другие формы тайных операций за рубежом", - отметил Пелттари.