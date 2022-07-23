Шпионская группировка Сивковича-Кулинича продвигала своих людей в руководство СБУ и причастна к вторжению россиян на Юг Украины, - ДБР

Об этом говорится в 17-страничном уведомлении о подозрении, подготовленном Государственным бюро расследований в отношении Сивковича. С его текстом можно ознакомиться на сайте ДБР.

Сообщение выписано следователем Дмитрием Терехиным при процессуальном руководстве прокурора Владимира Потапенко.

Как отмечается, Кулинич, работавший в системе СБУ, во время телефонных бесед с Сивковичем, который после Революции Достоинства скрывался и продолжает скрываться в Москве, регулярно передавал секретную информацию о "деятельности должностных лиц из числа высшего руководства государства Украина и процессов, происходящих в руководстве СБ Украины".

В то же время Сивкович в процессе воплощения преступного плана, полученного им от своего российскийского куратора, офицера ФСБ Игоря Чумакова, ставил задачу Кулиничу "собирать и передавать согласованными каналами связи сведения, касающиеся деятельности высших должностных лиц государства Украины, руководства СБ Украины, оперативно- служебной деятельности СБ Украины, создания и функционирования отдельных структурных подразделений СБ Украины, назначения на должности отдельных работников СБ Украины и другие важные сведения, которые по отдельным показателям содержат сведения, составляющие государственную тайну, и передача которых иностранному государству нанесет ущерб государственной безопасности Украины".

Кроме того, как отмечается в тексте документа, Сивкович "в целях проведения подрывной деятельности против Украины поставил задачу Кулиничу о необходимости содействия с его стороны в назначении на должности в системе СБ Украины лиц, подконтрольных членам преступной организации, а также задачи по доведению до должностных лиц из числа высшего руководства государства Украина через отдельных руководителей органов СБ Украины тезисов о необходимости изменения внешнеполитического курса Украины с евроатлантического на нейтральный статус".

Кого именно ФСБ через Сивковича и Кулинича лоббировала на определенные должности в СБУ перечисляется на страницах 11 и 12 уведомление о подозрении. Среди прочего, в их разговорах упоминается "необходимость назначения Наумова А.О. на должность первого заместителя председателя СБ Украины с целью взятия под контроль членами преступной организации деятельности Департамента контрразведки СБ Украины", а также "нового руководителя Национальной академии СБ Украины".

Как следствие, группировка Сивковича-Кулинича "в течение 2019-2022 годов оказывала влияние на принятие отдельными лицами из числа руководства СБ Украины решений по организационно-штатным изменениям в структуре СБ Украины, чем оказывала представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Кроме того, Кулинич, как глава Крымского управления СБУ, "преследуя преступную цель по предоставлению представителям иностранного государства помощи в проведении взрывной деятельности против Украины, умышленно скрыл информацию о планах и намерениях вооруженных сил РФ по нападению с временно оккупированной территории АР Крым на материковую часть Украины ".

Справка

Упомянутый в тексте сообщение о подозрении Сивковича Андрей Олегович Наумов 31 марта 2022 года, то есть через месяц после вторжения 24 февраля, был уволен президентом Зеленским с должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ и лишен генеральского звания. Аналогичное решение было тогда же принято президентом и в отношении начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

Криворучко тоже подозревается в сотрудничестве с ФСБ.

По словам главы Херсонского областного совета Александра Самойленко, задержанный еще в марте помощник Криворучко - начальник Антитеррористического центра Херсона Игорь Садохин "выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию".

Наумов отвечал за внутреннюю безопасность СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. В этой должности он контролировал работников СБУ, чтобы они соблюдали законность, не занимались коррупцией и не выдавали государственные тайны.

До этого работал в прокуратуре.

Как утверждает Радио Свобода, Наумов уехал из Украины за несколько часов до полномасштабного вторжения России. В июне Андрей Наумов был задержан в Сербии. В машине, по которой он ехал, нашли 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по меньшей мере два драгоценных камня. Наумов за помощью к консульствк Украины не обращался.

В авто Наумова находился гражданин Германии Александр Акст. Направились они в Северную Македонию. Сербские стражи порядка остановили их автомобиль BMW в пограничном пункте "Прешево".

И Наумова, и Криворучко, и Кулинича назначал на их последние должности в СБУ президент Зеленский.

При этом журналист Юрий Бутусов и "Украинская правда" называют Наумова креатурой Ивана Баканова.

Кроме того, СМИ связывают Кулинича с известным "регионалом", главой "Энергоатома" времен Виктора Януковича Андреем Деркачем. Деркача в свою очередь подозревают в сотрудничестве с ГРУ.

19 июля Верховная Рада по представлению Зеленского уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ.

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