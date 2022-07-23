English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Шпионская группировка Сивковича-Кулинича продвигала своих людей в руководство СБУ и причастна к вторжению россиян на Юг Украины, - ДБР

Шпионская группировка Сивковича-Кулинича продвигала своих людей в руководство СБУ и причастна к вторжению россиян на Юг Украины, - ДБР

23 июля, 2022 суббота
23:40
война с Россией Владимир Сивкович

Подозреваемые в сотрудничестве с ФСБ украинские силовики, экс-вице-премьер Владимир Сивкович и теперь уже бывший начальник Главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич пытались влиять на руководящее и среднее звенья Службы безопасности Украины, а также скрывали доказательства подготовки россиян к вторжению с Крымского полуострова на материковую Украину

Об этом говорится в 17-страничном уведомлении о подозрении, подготовленном Государственным бюро расследований в отношении Сивковича. С его текстом можно ознакомиться на сайте ДБР.

Сообщение выписано следователем Дмитрием Терехиным при процессуальном руководстве прокурора Владимира Потапенко.

Как отмечается, Кулинич, работавший в системе СБУ, во время телефонных бесед с Сивковичем, который после Революции Достоинства скрывался и продолжает скрываться в Москве, регулярно передавал секретную информацию о "деятельности должностных лиц из числа высшего руководства государства Украина и процессов, происходящих в руководстве СБ Украины".

В то же время Сивкович в процессе воплощения преступного плана, полученного им от своего российскийского куратора, офицера ФСБ Игоря Чумакова, ставил задачу Кулиничу "собирать и передавать согласованными каналами связи сведения, касающиеся деятельности высших должностных лиц государства Украины, руководства СБ Украины, оперативно- служебной деятельности СБ Украины, создания и функционирования отдельных структурных подразделений СБ Украины, назначения на должности отдельных работников СБ Украины и другие важные сведения, которые по отдельным показателям содержат сведения, составляющие государственную тайну, и передача которых иностранному государству нанесет ущерб государственной безопасности Украины".

Кроме того, как отмечается в тексте документа, Сивкович "в целях проведения подрывной деятельности против Украины поставил задачу Кулиничу о необходимости содействия с его стороны в назначении на должности в системе СБ Украины лиц, подконтрольных членам преступной организации, а также задачи по доведению до должностных лиц из числа высшего руководства государства Украина через отдельных руководителей органов СБ Украины тезисов о необходимости изменения внешнеполитического курса Украины с евроатлантического на нейтральный статус".

Кого именно ФСБ через Сивковича и Кулинича лоббировала на определенные должности в СБУ перечисляется на страницах 11 и 12 уведомление о подозрении. Среди прочего, в их разговорах упоминается "необходимость назначения Наумова А.О. на должность первого заместителя председателя СБ Украины с целью взятия под контроль членами преступной организации деятельности Департамента контрразведки СБ Украины", а также "нового руководителя Национальной академии СБ Украины".

Как следствие, группировка Сивковича-Кулинича "в течение 2019-2022 годов оказывала влияние на принятие отдельными лицами из числа руководства СБ Украины решений по организационно-штатным изменениям в структуре СБ Украины, чем оказывала представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Кроме того, Кулинич, как глава Крымского управления СБУ, "преследуя преступную цель по предоставлению представителям иностранного государства помощи в проведении взрывной деятельности против Украины, умышленно скрыл информацию о планах и намерениях вооруженных сил РФ по нападению с временно оккупированной территории АР Крым на материковую часть Украины ".

Справка

Упомянутый в тексте сообщение о подозрении Сивковича Андрей Олегович Наумов 31 марта 2022 года, то есть через месяц после вторжения 24 февраля, был уволен президентом Зеленским с должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ и лишен генеральского звания. Аналогичное решение было тогда же принято президентом и в отношении начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

Криворучко тоже подозревается в сотрудничестве с ФСБ.

По словам главы Херсонского областного совета Александра Самойленко, задержанный еще в марте помощник Криворучко - начальник Антитеррористического центра Херсона Игорь Садохин "выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию".

Наумов отвечал за внутреннюю безопасность СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. В этой должности он контролировал работников СБУ, чтобы они соблюдали законность, не занимались коррупцией и не выдавали государственные тайны.

До этого работал в прокуратуре.

Как утверждает Радио Свобода, Наумов уехал из Украины за несколько часов до полномасштабного вторжения России. В июне Андрей Наумов был задержан в Сербии. В машине, по которой он ехал, нашли 600 тысяч евро, 125 тысяч долларов и по меньшей мере два драгоценных камня. Наумов за помощью к консульствк Украины не обращался.

В авто Наумова находился гражданин Германии Александр Акст. Направились они в Северную Македонию. Сербские стражи порядка остановили их автомобиль BMW в пограничном пункте "Прешево".

И Наумова, и Криворучко, и Кулинича назначал на их последние должности в СБУ президент Зеленский.

При этом журналист Юрий Бутусов и "Украинская правда" называют Наумова креатурой Ивана Баканова.

Кроме того, СМИ связывают Кулинича с известным "регионалом", главой "Энергоатома" времен Виктора Януковича Андреем Деркачем. Деркача в свою очередь подозревают в сотрудничестве с ГРУ.

  • 19 июля Верховная Рада по представлению Зеленского уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крым
СБУ
Владимир Зеленский
Чернобыль
Херсон
ФСБ
Сербия
Херсонщина
государственная измена
ГБР
Иван Баканов
Читайте также:
Ліз Трасс
23 июля, 2022 суббота
Лиз Трасс после избрания премьером обещает отказаться от всех законов ЕС
Батьківщина-Мати
22 июля, 2022 пятница
Если нет политической воли снести монумент "Родина-мать", то не нужно наносить туда герб Украины, - Вятрович
система оповіщення сирена
23 июля, 2022 суббота
Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы слышны в Николаеве и Кропивницком
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 37.91
    Продажа 39.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
24 июля
01:34
Свитолина
Пять самых ужасных месяцев, которые я когда-либо переживала - Свитолина
00:43
ГУР просит жителей Энергодара сообщать координаты российских войск
00:26
После мощного ливня улицами Сочи плывут машины
00:13
Ахмед Закаев
"Российские либералы должны отказаться от сохранения Российской империи", – Ахмед Закаев
00:02
Россия выпустила по Сумщине более 170 разных боеприпасов
2022, суббота
23 июля
23:27
На фото Владимир Зеленский
Если в мире раньше еще могли говорить о диалоге с РФ, то сегодняшние российские "Калибры" уничтожили возможность для таких заявлений, - Зеленский
23:18
Российский клуб собирается получить 250 тыс. евро за трансфер Зинченко в "Арсенал"
22:45
Обновлено
Россия обстреляла жилые кварталы Николаева. Число раненых и масштабы разрушений возросли
22:36
ВСУ уничтожили 3 базы России в Херсонской области и Донбассе
22:21
Депутат госдумы признал, что Россия атаковала порт Одессы
22:12
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 июля
21:55
За Украину погибли двое граждан США, - CNN
21:45
Эксклюзив
Путин
Судьба России будет не в руках Путина и его окружения, – генерал Мусаев
21:38
Из Белгорода в Харьков ракета летит 30 секунд, а чтобы школьникам и студентам спуститься в укрытие, нужно 5 минут, - глава ОВА Синегубов
21:34
Эксклюзив
Курс гривни к осени стабилизируется, – экономист Найман
21:26
Эксклюзив
Запад через определенные послабления может прийти к диалогу с Россией, - Климкин
21:13
Херсонские художники создают проект о жизни в оккупации
21:12
Эксклюзив
Юрий Луценко
Вступление в НАТО – единственное, что может гарантировать недопущение повторного российского вторжения, - Луценко
20:31
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ отразили штурм в Донецкой области и в очередной раз не позволили захватить Углегорскую ТЭС, - Генштаб
20:27
Эксклюзив
Путин
Российский генералитет не способен устранить Путина физическим путем, – генерал Мусаев
20:06
Шольц блокирует продажу Украине 11 комплексов ЗРК Iris-T SLM, - Welt
20:00
Петр Порошенко
Порошенко об ударе по Одесскому порту: "Во главе России – существа, недостойные никакого доверия"
19:45
Эксклюзив
Корбан - подходящая кандидатура, чтобы отвлечь от главной фамилии в списке на лишение гражданства, - политтехнолог Подорожный
19:37
"От 10 до 12 лет тюрьмы! С конфискацией". Мэр Мелитополя напомнил, что будет за содействие "референдуму"
19:33
"Они таки добрались до них". В сети показали уничтожение склада оккупантов в Горловке
19:25
Обновлено
Морской порт Одессы
"Вот вам и зерновой коридор": в результате обстрела Одессы ракетами "Калибр" загорелся порт с урожаем на экспорт
19:24
Эксклюзив
Сергей Згурец
"Призрак Феникса" в состоянии уничтожать врага на самых скрытых участках, - Згурец
19:12
Талибан перебрасывает этнических таджиков на границу с Таджикистаном. Готовится нападение, - Anadolu
18:53
В каждом регионе РФ создают по батальону, а в Нижнем Новгороде набирают корпус из 15 тыс. бойцов, – ГУР
18:49
Электронная подпись в Дии отвечает европейским стандартам, - Федоров
18:43
Эксклюзив
Российские генералы всегда являются приоритетом для снайперов и артиллерии, - военный эксперт Селезнев
18:16
Резников предложил провести трибунал над военными преступниками РФ в Харькове
18:12
На фото последствия обстрела в музее
"Россия не имеет права быть членом ЮНЕСКО": в результате удара по Одессе поврежден художественный музей
17:57
Эксклюзив
Оккупанты продолжают хаотично забрасывать снарядами и ракетами города Донетчины, - спикер ОВА Игнатченко
17:43
В МИДе отреагировали на заявление Орбана о том, что Запад должен прекратить вооружать Украину
17:37
Эксклюзив
Когда ВСУ разрушат Антоновский мост – враг попадет в капкан, – полковник Костенко
17:30
Зеленский об ударе по Одесскому порту: "Что бы ни говорила и обещала Россия, она найдет пути, как это не выполнять"
17:27
Эксклюзив
Россия боится потерять Херсон и через зерновое соглашение хотела подвести Украину к перемирию, но фокус не удался, - генерал Мусаев
17:10
В Москве скончался 46-летний директор КБ, которое создает российские ракетные комплексы, - СМИ
17:07
"Россия всегда лжет": старший советник конгресса США призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV