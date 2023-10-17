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Шпионил за ВСУ под Бахмутом: к 15 годам за решеткой приговорен агент ФСБ

17 октября, 2023 вторник
17:00
Криминал

Агент ФСБ, предоставлявший разведданные о боевых позициях Сил обороны в Донецкой области, получил 15 лет тюрьмы. Суд признал его виновным в государственной измене

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, который сливал агрессору локации боевых позиций Сил обороны на Донетчине. Им оказался местный житель, который после начала полномасштабного вторжения России был дистанционно завербован кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ. Главной задачей мужчины было выявление и передача оккупантам координат ключевых опорных пунктов и огневых точек ВСУ в Бахмуте.

Установлено, что РФ использовала разведданные своего агента для осуществления массированных ударов по городу и окрестностям с применением ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. В частности, разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования штурма и захвата Бахмута.

Кроме того, ФСБ задействовала своего агента в поиске и вербовке людей для шпионажа в пользу РФ в Славянске и Краматорске. При выполнении вражеских задач российская спецслужба обещала своему приспешнику "зарплату" в размере 15 тыс. грн. Однако эти деньги злоумышленник так и не получил.

Для коммуникации с ФСБ ее приспешник использовал анонимные чаты в мессенджерах, где подписывал себя как "Седой" или "Ступянский".

А передачу агрессору разведведомостей осуществлял в виде фото- и видеофайлов украинских объектов с их отметками на электронных картах.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате спецоперации в Бахмуте в августе 2022 года.

Во время обысков у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он применял для скрытой переписки с ФСБ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал российского агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • В частности, Служба безопасности задержала информатора ГРУ, который передавал разведданные о расположении украинских военных подразделений противнику. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Украина
Россия
СБУ
военные силы Украины
ФСБ
Донетчина
Бахмут
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