Шпионил в правительстве Украины: агента РФ приговорили к 12 годам лишения свободы

Об этом сообщила Служба безопасности Украины .

Как говорится в сообщении СБУ, на основе собранной доказательной базы Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы заведующего отделом Секретариата Кабмина, который шпионил на ФСБ России.

"Фигурант признан виновным в государственной измене. И кроме тюремного срока суд назначил конфискацию всего имущества, находящегося в его собственности", - пишет СБУ.

Также напоминается, что в начале года СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.

"Фигуранты передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Предатели делали это не бесплатно: российские кураторы платили им за информацию от $2 до $15 тыс. в зависимости от уровня секретности и важности собранных данных. После разоблачения СБУ фигуранты признались в содеянном", - отмечают в службе.

СБУ провела спецоперацию , в результате которой была ликвидирована агентурная сеть спецслужб РФ, которая передавала враговые данные об украинских военных и технике накануне 24 февраля.

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