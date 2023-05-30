Шпионил по ВСУ на Донбассе: СБУ задержала информатора российского ГРУ

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Злоумышленник собирал для оккупантов разведданные места дислокации и пути перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки.

Особое внимание он уделял маршрутам движения украинских военных колонн, которые переправлялись через г. Северский Донец в направлении Бахмута. Также он передавал РФ координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры.

Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки воздушных ударов по украинским объектам, в том числе с использованием дронов.

Также по материалам следствия, вражеским приспешником оказался житель освобожденного Лимана, которого дистанционно завербовала российская военная разведка.

Для передачи разведданных он находился "на связи" с разведчиком штурмового батальона спецотряда ГРУ и наводчиком танковой роты вражеской тактической группы "Купол".

Установлено, что коммуникацию поддерживали через запретную соцсеть "Одноклассники".

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении за совершенное преступление. Фигурант находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.