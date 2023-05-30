Шпионил по ВСУ на Донбассе: СБУ задержала информатора российского ГРУ
Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора главного управления генерального штаба ВС РФ
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Злоумышленник собирал для оккупантов разведданные места дислокации и пути перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки.
Особое внимание он уделял маршрутам движения украинских военных колонн, которые переправлялись через г. Северский Донец в направлении Бахмута. Также он передавал РФ координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры.
Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки воздушных ударов по украинским объектам, в том числе с использованием дронов.
Также по материалам следствия, вражеским приспешником оказался житель освобожденного Лимана, которого дистанционно завербовала российская военная разведка.
Для передачи разведданных он находился "на связи" с разведчиком штурмового батальона спецотряда ГРУ и наводчиком танковой роты вражеской тактической группы "Купол".
Установлено, что коммуникацию поддерживали через запретную соцсеть "Одноклассники".
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении за совершенное преступление. Фигурант находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.
- 29 мая сообщалось, что следователи СБУ в Ивано-Франковске объявили подозрение главе оккупационной администрации поселка Никольское Мариупольского района Донбасса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.05
Покупка 37.05Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное