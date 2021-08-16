Шпионил для РФ с идеологических соображений: на Херсонщине СБУ разоблачила агента российской военной разведки

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Им оказался пенсионер Вооруженных сил СССР - сотрудничать со спецслужбами страны-агрессора он решил по идеологическим соображениям.



В его задачи входил сбор данных об охране и обустройству одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона, идентификация сотрудников украинских спецслужб, передача данных о потенциальных граждан, которые могут быть завербованы Россией.



Секретную информацию он передавал через скрытые каналы связи.



Во время обыска дома у задержанного обнаружили и изъяли средства связи для контакта с российскими кураторами, переписка с инструкциями, а также оружие, патроны и взрывчатку.



Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и помещен под стражу.

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