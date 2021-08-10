Шпионил для "ДНР": бывшего военного приговорили к 6 годам заключения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Оперативниками и следователями СБУ установлено, что в 2020 году украинский военнослужащий был завербован представителем НЗФ "ДНР" для сбора и передачи разведывательной информации о дислокации, вооружение и личный состав сил ООС в районе линии разграничения.



Также злоумышленник инициативно предложил свои "услуги" для совершения диверсий против украинских военных.



Во время обысков по месту его жительства обнаружено и изъято арсенал военных средств поражения.



Правоохранители задержали подозреваемого в июне этого года.



В начале августа 2021 Артемовский городской суд признал его виновным по: ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 1. ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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