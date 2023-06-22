Шпионаж и похищение данных: российские хакеры сместили акценты в кибервойне против Украины
Госспецсвязи замечает изменение акцентов кибератак России в сторону разведки и похищения информации украинцев, а самое главное - чиновников
Об этом информирует Military Media Center .
"В начале полномасштабного вторжения активность российских хакеров была направлена на операции влияния и уничтожение критической ІТ-инфраструктуры, что отличало нашу страну от других. Сегодня стратегия российских хакеров сместилась в сторону шпионажа и кражи данных", - рассказал спикер Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимир Кондрашов.
Представитель Госспецсвязи сообщил, что киберпреступники РФ пытаются найти пути для кибератак через поставщиков и партнеров государственных органов и объектов критической инфраструктуры.
Хакерские группы, управляемые разведкой России, также проводят массовые кампании, нацеленные на сбор персональных данных украинцев. Одна из таких кампаний была направлена на пользователей почтового сервиса UKR.NET.
Россияне использовали фишинг для незаконного доступа к электронной почте. Также серьезным риском являются так называемые тихие атаки или шпионаж. В частности, для группировки InvisiMole, которая связывается со службой внешней разведки врага, основной целью являются высокопоставленные лица, дипломаты и другие эксперты, имеющие доступ к конфиденциальной информации.
- В конце апреля хакеры атаковали госорганы Украины под видом обновления операционной системы. Киберпреступники от имени ведомств посылали письма о фейковых обновлениях для защиты от хакерских атак.
- Украина остается на первом месте в мире по количеству кибератак против нее - всего за четыре месяца с начала года было зафиксировано 700 инцидентов, говорит глава Госспецсвязи Виктор Жора.
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