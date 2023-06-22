Об этом информирует Military Media Center .

"В начале полномасштабного вторжения активность российских хакеров была направлена на операции влияния и уничтожение критической ІТ-инфраструктуры, что отличало нашу страну от других. Сегодня стратегия российских хакеров сместилась в сторону шпионажа и кражи данных", - рассказал спикер Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимир Кондрашов.

Представитель Госспецсвязи сообщил, что киберпреступники РФ пытаются найти пути для кибератак через поставщиков и партнеров государственных органов и объектов критической инфраструктуры.

Хакерские группы, управляемые разведкой России, также проводят массовые кампании, нацеленные на сбор персональных данных украинцев. Одна из таких кампаний была направлена на пользователей почтового сервиса UKR.NET.

Россияне использовали фишинг для незаконного доступа к электронной почте. Также серьезным риском являются так называемые тихие атаки или шпионаж. В частности, для группировки InvisiMole, которая связывается со службой внешней разведки врага, основной целью являются высокопоставленные лица, дипломаты и другие эксперты, имеющие доступ к конфиденциальной информации.