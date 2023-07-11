Шпионаж и госизмена: в Молдове ликвидировали агентурную сеть, связанную с РФ
В Молдове разоблачили и ликвидировали агентурную сеть, которая занималась государственным предательством и шпионажем с целью дестабилизации ситуации и влияния на политические процессы в государстве
Об этом заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяца, передает News Maker.
По данным спецслужб, фигурантами уголовного дела граждане Молдовы и РФ. В том числе среди подозреваемых двое россиян.
"Нам удалось ликвидировать агентурную сеть, причастную к государственной измене и шпионажу. Передано в суд уголовное дело о государственной измене и шпионаже, возбужденное в отношении группы лиц, которые готовились для дестабилизации ситуации в стране", - рассказал Мустяца на пресс-брифинге.
Для этого, добавил руководитель СИБ, в Молдову из-за неофициальных сетей переводов из РФ поступило около 500 тысяч долларов.
После пресс-брифинга руководителя СИБ Молдовы 10 июля ситуацию прокомментировали в посольстве РФ по стране. Российские дипломаты заявили, что "с удивлением" узнали об этом "шпионском скандале" от СМИ.
При этом в заявлении посольства утверждается, что "Россия в отличие от Запада" якобы уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.
Саму ситуацию с уголовным делом о шпионской сети, в которой фигурируют два гражданина РФ, в дипломатическом ведомстве связали со "скоординированной антироссийской линией коллективного Запада".
Ранее в конце зимы в СИБ Молдовы заявили о расследовании совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особыми делами о предательстве родины и шпионажа, которое осуществляла агентурная сеть. В нее входили граждане Молдавии и другого государства.
В ходе расследования были выявлены пять граждан Молдовы, из которых двоих арестовали в декабре 2022 года, а еще трое получили статус подозреваемых. По данным следствия, их завербовали спецслужбы другого государства с целью насильственным путем пытаться дестабилизировать обстановку и изменить конституционный порядок в Молдове, информировали в СИБ.
Что известно о дестабилизации в Молдове
В конце апреля Совет ЕС утвердил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы. Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.
21 мая в Кишиневе во время митинга "Европейская Молдова" была принята резолюция о включении евроинтеграции в конституцию страны.
Уже 26 мая Совет ЕС впервые принял регламент о введении санкций за дестабилизацию Молдовы. Под ограничения ЕС попали беглые молдавские олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топдепутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель председателя Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, находящийся в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.
5 июня министерство финансов США расширило список подсанкционных лиц и компаний из России, причастных к попытке госпереворота в Молдове.
1 июня МИД Канады объявил о введении санкций против семи физических и одного юридического лица Молдовы в ответ на полномасштабную агрессивную войну России против Украины.
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