Шойгу заявил, якобы ВСУ планируют атаковать ракетами HIMARS и Storm Shadow РФ и Крым, и пригрозил ударами по "центрам принятия решений"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригрозил ударами по "центрам принятия решений", если Украина использует ракеты HIMARS и Storm Shadow для "атак" на РФ и Крым
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Он утверждает, что РФ "обладает информацией", якобы Украина собирается использовать указанные ракеты для атак по территории России и Крыма. Шойгу также заявил, что использование этих ракет будет означать "втягивание" в войну США и Великобритании.
"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное вовлечение США и Великобритании в конфликт и повлечет немедленные удары по центрам принятия решений на территории Украины", - заявил министр обороны РФ.
- 11 мая британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
- 16 мая CNN со ссылкой на анонимные источники писало, что Украина уже начала применять ракеты большой дальности.
- 24 мая министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил
- , что ВСУ уже применяют ракеты большой дальности Storm Shadow.
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