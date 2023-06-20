Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Он утверждает, что РФ "обладает информацией", якобы Украина собирается использовать указанные ракеты для атак по территории России и Крыма. Шойгу также заявил, что использование этих ракет будет означать "втягивание" в войну США и Великобритании.

"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное вовлечение США и Великобритании в конфликт и повлечет немедленные удары по центрам принятия решений на территории Украины", - заявил министр обороны РФ.