Шойгу заявил о якобы угрозах безопасности России со стороны Финляндии и Польши
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о якобы кратном росте угроз безопасности его страны со стороны Польши, а также Финляндии, которая недавно стала членом НАТО
Об этом он сказал сегодня на заседании коллегии минобороны России.
"На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации выросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии , и в перспективе - Швеции", - заявил Шойгу.
Он отметил, что после присоединения Хельсинки к Альянсу сухопутная граница России со странами военного блока увеличилась почти вдвое.
"На финской территории возможно размещение дополнительных военных контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России", - сетует министр обороны РФ.
Также он заявил о якобы рисках для России, связанных с милитаризацией Польши.
"Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, мощнейшую армию на континенте. В этой связи начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую ", – отметил Шойгу.
- Шойгу также обвинил Польшу в намерении оккупировать западные области Украины. Ранее с подобным заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
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