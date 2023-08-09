Об этом он сказал сегодня на заседании коллегии минобороны России.

"На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации выросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии , и в перспективе - Швеции", - заявил Шойгу.

Он отметил, что после присоединения Хельсинки к Альянсу сухопутная граница России со странами военного блока увеличилась почти вдвое.

"На финской территории возможно размещение дополнительных военных контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России", - сетует министр обороны РФ.

Также он заявил о якобы рисках для России, связанных с милитаризацией Польши.

"Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, мощнейшую армию на континенте. В этой связи начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую ", – отметил Шойгу.