Шойгу заявил о наращивании темпов производства оружия и техники для войны против Украины
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о наращивании темпов производства оружия и техники для войны против Украины. По его словам, у армии достаточно боеприпасов
Об этом он сказал во время селекторного совещания 2 мая, передают РосСМИ.
Он заявил, что в России начато серийное производство новых типов вооружения.
По его словам, были приняты меры по увеличению темпов производства оружия и техники для войск, участвующих в войне против Украины. Также министр уверяет, что "вооруженные силы получили достаточное количество боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику". Ранее о нехватке боеприпасов неоднократно говорил основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин.
"В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Однако необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать меры", - сказал Шойгу.
Он также назвал важным вопросом наращивания возможностей ремонтно-восстановительных работ, чтобы оперативно чинить поврежденную технику.
- Ранее Шойгу заявил , что Беларусь получила "Искандеры", способные использовать ядерный заряд.
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