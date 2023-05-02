Об этом он сказал во время селекторного совещания 2 мая, передают РосСМИ.

Он заявил, что в России начато серийное производство новых типов вооружения.

По его словам, были приняты меры по увеличению темпов производства оружия и техники для войск, участвующих в войне против Украины. Также министр уверяет, что "вооруженные силы получили достаточное количество боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику". Ранее о нехватке боеприпасов неоднократно говорил основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин.

"В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Однако необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать меры", - сказал Шойгу.

Он также назвал важным вопросом наращивания возможностей ремонтно-восстановительных работ, чтобы оперативно чинить поврежденную технику.