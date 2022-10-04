Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, более 200 тыс. человек прибыли в российские вооруженные силы в рамках "частичной" мобилизации, которая началась 21 сентября.

Шойгу заверил, что мобилизованные будут проходить подготовку в учебных центрах и полигонах.

"Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", - сказал Шойгу.

Он добавил, что соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованные необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на военные должности.

Ранее Шойгу сообщал, что в рамках "долевой" мобилизации призовут 300 тыс. человек.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении "долевой" мобилизации в России.

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