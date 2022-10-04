Шойгу заявил, что уже собрал для войны с Украиной 200 тыс. мобилизованных
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за две недели было мобилизовано 200 тыс. россиян
Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, более 200 тыс. человек прибыли в российские вооруженные силы в рамках "частичной" мобилизации, которая началась 21 сентября.
Шойгу заверил, что мобилизованные будут проходить подготовку в учебных центрах и полигонах.
"Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах", - сказал Шойгу.
Он добавил, что соответствующим должностным лицам поручено обеспечить мобилизованные необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на военные должности.
Ранее Шойгу сообщал, что в рамках "долевой" мобилизации призовут 300 тыс. человек.
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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении "долевой" мобилизации в России.
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