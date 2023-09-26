Шойгу заявил, что цели "спецоперации" можно реализовать до 2025 года
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с генералитетом заявил, что по плану война с Украиной будет продолжаться, по меньшей мере, до 2025 года
На эти высказывания обратило внимание российское телеграмма-издание "Сота".
"Последовательная реализация мер, планов деятельности к 2025 году позволит достичь намеченных целей", - отметил Шойгу.
В то же время он подчеркнул, что армия России получает только "самое современное оружие".
Шойгу рассказал, что оружие Запада не поможет Украине, которая вынуждена бросать на штурм неподготовленных солдат.
- Как отметили накануне эксперты Института изучения войны (ISW), Путин поручил Шойгу к началу октября улучшить ситуацию на фронте, остановить контрнаступление ВСУ и вернуть российским войскам инициативу для начала наступательной операции.
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