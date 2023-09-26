Шойгу заявил, что цели "спецоперации" можно реализовать до 2025 года

На эти высказывания обратило внимание российское телеграмма-издание "Сота".

"Последовательная реализация мер, планов деятельности к 2025 году позволит достичь намеченных целей", - отметил Шойгу.

В то же время он подчеркнул, что армия России получает только "самое современное оружие".

Шойгу рассказал, что оружие Запада не поможет Украине, которая вынуждена бросать на штурм неподготовленных солдат.