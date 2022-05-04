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Главная война с Россией Шойгу заявил, что российская армия взяла под контроль Мариуполь

Шойгу заявил, что российская армия взяла под контроль Мариуполь

4 мая, 2022 среда
12:16
война с Россией Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что российская армия установила контроль над Мариуполем

Об этом сообщает BBC .

"На освобожденных от "националистов" территориях "ЛНР" и "ДНР" и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе - крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии", - сказал Шойгу.

По его словам, оставшиеся на территории "Азовстали" украинские военные отказались сложить оружие, и сейчас "блокированы" по периметру завода.

Он добавил, что любой транспорт НАТО, который прибудет в Украину для помощи украинской армии, будет рассматриваться как цель для поражения.

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Мариуполь
"ЛНР"
"ДНР"
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