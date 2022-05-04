Шойгу заявил, что российская армия взяла под контроль Мариуполь
Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что российская армия установила контроль над Мариуполем
Об этом сообщает BBC .
"На освобожденных от "националистов" территориях "ЛНР" и "ДНР" и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе - крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии", - сказал Шойгу.
По его словам, оставшиеся на территории "Азовстали" украинские военные отказались сложить оружие, и сейчас "блокированы" по периметру завода.
Он добавил, что любой транспорт НАТО, который прибудет в Украину для помощи украинской армии, будет рассматриваться как цель для поражения.
- 1 мая, из "Азовстали" эвакуировали 100 гражданских , после чего Россия возобновила обстрелы завода.
- 3 мая сообщалось, что российские оккупанты начали штурм удерживаемого украинскими военными завода "Азовсталь", где от обстрелов прячутся гражданские с детьми.
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