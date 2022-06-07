Шойгу заявил, что РФ установила сухопутное сообщение захваченных территорий Украины с оккупированным Крымом
Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что захватчики наладили сухопутное сообщение захваченных территорий на Юге Украины с оккупированным Крымом
Об этом сообщают российские СМИ.
"Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон. Общая протяженность восстановленных железнодорожных участков - 1200 км. Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северокрымскому каналу на Крымский полуостров", - рассказал Шойгу.
- 2 июня прокуратура начала расследование незаконного вывоза похищенного Россией украинского зерна через оккупированный Крым.
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