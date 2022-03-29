Шойгу заявил, что РФ "существенно снизила потенциал ВСУ" и сосредоточится на "освобождении" Донбасса

Слова Шойгу передает российское агентство Интерфакс.

По словам Шойгу, основные задачи первого этапа так называемой "специальной военной операции" выполнены, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели российских оккупантов – захвате Донбасса.

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - "освобождении" Донбасса", - сказал Шойгу.

По данным министра обороны РФ, ВСУ якобы нанесен существенный ущерб.

"Завоевано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны. Перестали существовать военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск", - убеждает Шойгу.

Напомним, 26 марта сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ Сергей Рудский назвал основной целью "спецоперации" полное "освобождение" Донбасса.

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